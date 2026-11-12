Konsel und Polster setzen Zeichen für Pneumokokken-Prävention

Wien (OTS) -

Anlässlich des World Pneumonia Day formten die Fußball-Legenden Toni Polster und Michael Konsel gemeinsam mit Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour unter Anleitung einer Vollpension-Oma und Moderator und Backmotivator Andy Marek symbolische Kuchen in Lungenform. Ziel der Initiative ist es, Menschen ab 60 Jahren auf das unterschätzte Risiko einer durch Pneumokokken ausgelösten Lungenentzündung und die kostenlose Impfmöglichkeit aufmerksam zu machen.

Lachen mit den Enkelkindern, Kaffee trinken mit Freund:innen oder gemeinsam aktiv sein: Damit diese Momente auch in späteren Lebensjahren unbeschwert genossen werden können, braucht es eine gute Gesundheitsvorsorge. Anlässlich des World Pneumonia Day tauschten bekannte heimische Persönlichkeiten in der Wiener Vollpension das Mikrofon und das Stadion gegen die Backstube: Gemeinsam mit Oma Susi formten sie symbolische „Lungen-Kuchen“, um das Thema Lungengesundheit sprichwörtlich in aller Munde zu bringen.

Kostenloser Schutz ab 60 Jahren: Pneumokokken-Impfung

Lungenfacharzt Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour (Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf) informierte darüber, wie wichtig der rechtzeitige Schutz ist: „Pneumokokken sind Bakterien, die weit mehr als nur eine Erkältung verursachen können. Besonders häufig lösen sie teils schwere Lungenentzündungen aus. Meine Empfehlung: Stellen Sie sicher, dass Sie einen aufrechten Impfschutz haben!“.

In Österreich wird die Pneumokokken-Impfung für Personen ab 60 Jahren sowie für alle Menschen mit erhöhtem Risiko (etwa bei chronischen Herz-, Lungen-, Nieren- oder Stoffwechselerkrankungen) empfohlen und ist für diese Gruppen im Öffentlichen Impfprogramm kostenlos verfügbar. Erste Anlaufstelle für die Abklärung und Impfung sind Hausärzt:innen, Lungenfachärzt:innen sowie öffentliche Impfstellen.*

Vom Spielfeld in die Backstube: Plädoyer für Gesundheitsvorsorge

Ehemaliger ÖFB-Rekordtorschütze Toni Polster zog beim Backen mit einem Augenzwinkern Parallelen zum Sport. „Im Fußball wie im echten Leben gilt: Eine starke Abwehr ist die halbe Miete“, stellte er klar und verwies darauf, wie leicht man das Thema Gesundheit im Alltag beiseiteschiebt. „Viele glauben, weil sie sich heute fit fühlen, kann ihnen nichts passieren“. Torwart-Legende Michael Konsel knüpfte an die Worte seines ehemaligen ÖFB-Teamkollegen an: „Als ehemaliger Tormann weiß ich, wie wichtig es ist, Gefahren abzuwehren.“ Dass der ernste Hintergrund des World Pneumonia Day an diesem Nachmittag mit viel Wiener Lebensfreude vermittelt wurde, lag für Konsel vor allem am charmanten Umfeld des Generationencafés: „Mit Oma Susi hier in der Vollpension zu backen, macht riesigen Spaß und transportiert eine wichtige Botschaft mit genau der richtigen Portion Wiener Schmäh.“

Die Omas und Opas der Vollpension als Botschafter:innen

Das Kuchenbacken zum World Pneumonia Day bildete zugleich den Auftakt für eine Aufklärungspartnerschaft von MSD Österreich und der Vollpension. In den kommenden Monaten richten sich die Omas und Opas der Vollpension in Videobotschaften, auf Social Media sowie in den Wiener Generationencafés an Gleichaltrige. „Beim Kaffee reden wir über Vieles – und jetzt eben auch ganz offen über Gesundheitsvorsorge“, so Oma Susi bei der feierlichen Präsentation der fertig gebackenen Kuchen. „Wir stehen mehrmals die Woche in der Backstube, weil uns der Austausch mit den jungen Leuten und das Backen Freude machen. Damit wir noch viele Buchteln backen und mit unseren Enkelkindern lachen können, erinnern wir unsere Generation daran: Sprecht bei eurem nächsten Termin euren Arzt oder eure Ärztin auf die Pneumokokken-Impfung an!“

Weiterführende Informationen zur Pneumokokken-Vorsorge, einen Online-Risiko-Check sowie einen praktischen Gesprächsleitfaden für den nächsten Arztbesuch finden Interessierte unter: www.gesundheit-im-blick.at/pneumokokken

AT-NON-03783, erstellt November 2026

Über MSD

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. (MSD) ist die österreichische Konzerngesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.at und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

* Zusätzlich wird eine Pneumokokken-Impfung auch im Rahmen des Österreichischen Kinder-Impfprogrammes empfohlen.