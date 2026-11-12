Sport Arena Wien erhält Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026

Wien (OTS) -

Weitere Nominierungen: „Posthus“ Egg/Vorarlberg, FRANCIS im Althan Quartier/Wien, Volksschule Molitorgasse/Wien, GNICE – Wohnen am Eichetwald/Salzburg, PARCOURS – Wohnen in Bewegung/Wien, Firmenzentrale Windkraft Simonsfeld/NÖ

Das Rennen um den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026 ist entschieden: Der Sieger heißt Sport Arena Wien. Mit ihrem wegweisenden Architektur- und Nachhaltigkeitskonzept konnte sich die neue Trainingsstätte auf dem ehemaligen Areal des Ferry-Dusika-Stadions gegen sechs weitere nominierte Projekte durchsetzen. Entworfen wurde die Sport Arena Wien von Karl und Bremhorst Architekten ZT GmbH. Für die Fachplanung zeichnen federführend RWT plus ZT GmbH, FIN – Future is Now Kuster Energielösungen GmbH sowie Fuchs & Partner GmbH verantwortlich. Die feierliche Preisverleihung fand am 11. November im Kenyon-Pavillon des neuen Stadtquartiers sophie7 in Wien statt.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner gratulierte den beteiligten Architektur- und Fachplanungsbüros sowie der Bauherrschaft des Siegerprojekts und auch den weiteren sechs Nominierten: „Wie wir heute bauen, entscheidet darüber, wie wir morgen leben. Die Sport Arena Wien und die weiteren nominierten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie sich herausragende Architektur, hohe Energieeffizienz und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen miteinander verbinden lassen. Das schafft Lebensqualität, senkt langfristig Kosten und stärkt die Innovationskraft unserer Bauwirtschaft. Mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit holen wir Projekte vor den Vorhang, die kreative Lösungen aufzeigen und zum Nachahmen anregen.“

Gemeinsam besser bauen

Vom Weiterbauen im Bestand bis hin zum Neubau: Das Siegerprojekt und die Nominierungen verdeutlichen die heimische Bandbreite energieeffizienter und ressourcenschonender Baukultur. „Alle Projekte vereinen sowohl kulturelle und gestalterische Qualität als auch soziale, ökologische und technische Nachhaltigkeit in vorbildhafter Weise. Vor allem aber zeichnen sie sich durch exzellente Zusammenarbeit aus. Das konstruktive und engagierte Zusammenwirken aller an einem Planungs- und Bauprozess Beteiligter ist der beste Nährboden für das Entstehen beispielgebender, zukunftsfähiger Gebäude“, so Architekt Matthias Hein, Vorsitzender der Staatspreisjury.

Anspruchsvolles Gütesiegel

66 Projekte wurden für den diesjährigen Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit eingereicht. Die Grundlage für die Bewertung bildet neben der architektonischen Analyse der klimaaktiv Gebäudestandard. Dieser ist besonders anspruchsvoll und genießt auch weit über Österreichs Grenzen hinaus hohes Ansehen. Zu den wichtigsten Kriterien zählen Standort und Infrastruktur, Energie und Versorgung, Baustoffe und Konstruktion, Komfort und Raumluftqualität sowie Kreislaufwirtschaft, Mobilität und soziale Aspekte.

Der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2026 wurde in Kooperation mit dem Fachverband der Stein- und keramischen Industrie vergeben.

Preisträgerprojekt inklusive Jurybewertung, Kurzbeschreibung:

https://www.klimaaktiv.at/staatspreis-2026/preistraeger

Nominierte inklusive Kurzbeschreibung:

https://www.klimaaktiv.at/staatspreis-2026/nominierungen-2026

Magazin zum Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit und weiterführende Informationen zum Staatspreis:

https://www.klimaaktiv.at/publikationen/staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2026

Druckfähiges Bildmaterial:

Preisverleihung - https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie/staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit2026-preisverleihung

Preisträger - https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie/staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-2026-preistraeger

Nominierungen - https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie/staatspreis-architektur-und-nachhaltigkeit-nominierungen

Über den Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit



Der Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit wird seit dem Jahr 2006 im Rahmen von klimaaktiv, der Initiative des Bundes für Klimaschutz, Energiewende und Aktive Mobilität, ausgelobt und zeichnet hervorragende Leistungen von Bauherr/innen, Architekt/innen und Fachplaner/innen aus, die anspruchsvolle Architektur und energieeffiziente, ressourcenschonende Bauweise verbinden.

Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt und verbreitet das „Gewusst Wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energieeffizienz, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, Klimakommunikation, Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at