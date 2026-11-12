Kapsch liefert barrierefreies Mautsystem in Chile

Wien/Santiago de Chile (OTS) -

Vier neue Mautportale integrieren Lo Ruiz Tunnel in Chiles Mautsystem

Kapsch TrafficCom wurde von VíasChile ausgewählt, um eine Multi-Lane-Free-Flow-Mautlösung (MLFF) an den Einfahrten zum neuen Lo-Ruiz-Tunnel in Santiago, Chile, zu realisieren.

Mit einem Auftragswert von rund 2,7 Millionen Euro trägt das Projekt weiter zur Modernisierung der chilenischen Straßeninfrastruktur bei.

Der Lo-Ruiz-Tunnel ist Teil des Ausbaus und der Modernisierung der Autopista Central und gehört zu den größten Straßeninfrastrukturprojekten, die derzeit in der Metropolregion Santiago durchgeführt werden. Das Projekt wird durch zwei Tunnel mit einer Länge von jeweils rund 1,5 Kilometern unter dem Cerro Lo Ruiz eine neue direkte Verbindung zwischen zwei wichtigen Zufahrtsstraßen im Norden der chilenischen Hauptstadt schaffen.

Die neue Verbindung soll für einen reibungsloseren Verkehrsfluss in einem für die Mobilität in Santiago strategisch wichtigen Gebiet sorgen.

Mauricio Peña, VP Tolling für Lateinamerika bei Kapsch TrafficCom, sagt: „Der Lo-Ruiz-Tunnel ist eine wichtige Investition in die Mobilitätsinfrastruktur von Santiago. Durch die Integration der neuen Mautstellen in die bestehende Free-Flow-Umgebung tragen wir dazu bei, dass die neue Infrastruktur nahtlos in das etablierte elektronische Maut-Ökosystem Chiles eingebunden werden kann.“

Vier neue MLFF-Mautportale

Der Auftragsumfang umfasst vier neue Mautportale sowie die Lieferung der Ausrüstung, die Installation, die Integration, die Erprobung und die Inbetriebnahme der zugehörigen Systeme.

Die neuen Mautstellen werden in die bestehenden Systeme und in Chiles interoperables, elektronisches Mautsystem integriert. Dadurch wird die neue Straßeninfrastruktur in die Mautumgebung eingebunden, die bereits auf der Autopista Central im Einsatz ist.

Das Projekt trägt zudem im Rahmen des Programms „Chile Sin Barreras“ zum schrittweisen Ausbau des Free-Flow-Modells im gesamten chilenischen Fernstraßennetz bei.

Kapsch verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Einsatz der MLFF-Technologie in Chile. So hat das Unternehmen beispielsweise kürzlich die Umstellung auf Free-Flow-Maut auf der Maipo-Route sowie die Modernisierung aller Mautbrücken auf der Autopista Central abgeschlossen.