Charteroperation: 24 Personen ohne Bleiberecht in Österreich in den Irak und nach Georgien abgeschoben

Wien (OTS) -

In den frühen Morgenstunden des 11. November 2026 wurde eine von Österreich organisierte und gemeinsam mit Frontex koordinierte Charterabschiebung nach Georgien und in den Irak durchgeführt. Es ist die erste Charterabschiebung, bei der zwangsweise Abgeschobene und eigenständig Ausreisende, die kein Bleiberecht in Österreich haben, gemeinsam direkt in ihre Heimatländer abgeschoben werden.

Insgesamt wurden bei dieser Charteroperation 24 Personen aus Österreich außer Landes gebracht, davon sieben irakische (sechs Männer und eine Frau) und 17 georgische (zwölf Männer und fünf Frauen) Staatsangehörige. An Bord waren 18 zwangsweise Abgeschobene und sechs eigenständig Ausreisende.

Innenminister Gerhard Karner betonte: „Konsequente Abschiebungen sind für die Polizei harte Arbeit und oft auch mit erheblicher Gefahr verbunden. Die heuer bereits über 13.000 Abschiebungen zeigen, mit welcher Konsequenz und welchem Einsatz unsere Polizei Abschiebungen von Straftätern und Menschen ohne Bleiberecht durchführt“.

Eigenständige Ausreisen sind kostengünstigste Variante – zwangsweise Abschiebung als ultima ratio

Die eigenständige Ausreise hat nach wie vor höchste Priorität, da sie der Republik Österreich wesentlich weniger kostet als zwangsweise Außerlandesbringungen. Erst, wenn illegal Aufhältige die Aufforderung zur freiwilligen Ausreise missachten, kommt es zur zwangsweisen Abschiebung.

Gegen drei der Personen liegen in Österreich rechtskräftige Verurteilungen vor – darunter gefährliche Drohung, schwere Körperverletzungen, schwere Sachbeschädigung und gewerbsmäßiger Diebstahl. Alle 24 Personen haben kein Bleiberecht in Österreich.

Strenge Abschiebe- und Asylpolitik wird konsequent weitergeführt

In Österreich wurden heuer bereits über 13.000 Personen außer Landes gebracht. Das ist im Vergleichszeitraum die höchste Zahl an Abschiebungen, die es aus Österreich jemals gab – mehr als 4.000 davon waren Außerlandesbringungen mit Asylbezug. Zugleich wurden im selben Zeitraum nur rund 3.000 neue Asylanträge gestellt. Dieser Weg wird im Sinne einer strengen, aber damit auch gerechten Asylpolitik weiterhin konsequent fortgesetzt.