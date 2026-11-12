„ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ in Österreich angekommen

Wien (OTS) -

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Das ORF-Friedenslicht ist am Mittwochabend, dem 11. November 2026, aus dem Heiligen Land in Österreich angekommen. Entzündet wurde es zum 40-jährigen Jubiläum in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem vom 13-jährigen Costa Habash. Der ORF Oberösterreich hatte das Licht übernommen und mit einem Linienflug von Austrian Airlines nach Österreich gebracht.

„Das 40. Jubiläum heuer macht besonders spürbar, was das ORF-Friedenslicht auszeichnet: Wie 1986 ist auch diesmal ein kleines Team des ORF Oberösterreich ins Heilige Land aufgebrochen, um das Licht aus Bethlehem nach Österreich zu bringen. Damit kehrt das ORF-Friedenslicht ein Stück weit zu seinen Wurzeln zurück, an den Ort, an dem die Botschaft seit 40 Jahren via ORF-Friedenslicht um die Welt geht. Gerade in unserer Zeit braucht es dieses Licht, das die Welt verbindet, mehr denn je“, so ORF-Oberösterreich-Landesdirektor Klaus Obereder.

Am Flughafen Wien-Schwechat nahm ORF-Friedenslichtkind Mila Götzinger aus Perg die Laterne entgegen – im Beisein von OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Seit Jahren kommt die Welt nicht mehr zur Ruhe. Kriege, Krisen und Konflikte bestimmen die Nachrichten. Da mag sich mancher fragen, ob ein kleines Licht in einer so krisengebeutelten Welt überhaupt noch etwas bewirken kann. Ich bin überzeugt: Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, an dieser jahrzehntelangen Tradition festzuhalten. Das Friedenslicht kann wohl nicht unmittelbar Kriege beenden. Aber es schenkt Jahr für Jahr unzähligen Menschen einen Moment der Zuversicht und des Glaubens daran, dass unsere Welt eine bessere werden kann. Für viele ist es eine liebgewonnene Tradition, die Hoffnung, Menschlichkeit und Zusammenhalt vermittelt. Allein deshalb lohnt es sich, dieses Licht auch in schwierigen Zeiten weiterzutragen. Denn gerade dann dürfen wir die Hoffnung auf eine friedlichere Welt nicht aufgeben“, betont Landeshauptmann Stelzer.

Das ORF-Friedenslicht wurde heuer trotz besonderer Bedingungen in Bethlehem entzündet: Die Geburtsgrotte Jesu ist wegen umfangreicher historischer Renovierungsarbeiten offiziell gesperrt und völlig eingerüstet. Für die Entzündung des ORF-Friedenslichts wurde sie ausnahmsweise kurz geöffnet. Zudem gelten aufgrund der politischen Situation in der Region erhöhte Sicherheitsauflagen.

Die elfjährige Mila Götzinger aus Perg ist das Gesicht des ORF-Friedenslichts 2026. Die Schülerin engagiert sich beim Jugendrotkreuz. Helfen steht für sie an erster Stelle. Als ORF-Friedenslichtkind wird Mila das Licht bei zahlreichen nationalen und internationalen Feiern an Menschen aus aller Welt weitergeben – so auch am Freitag, dem 13. November, bei der „Gala für LICHT INS DUNKEL 2026“ sowie am 28. November zur Eurovisionsshow „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen.

Seit 1986 ist das „ORF-Friedenslicht aus Bethlehem“ ein Symbol des Weihnachtsfriedens. Zum 40-jährigen Jubiläum wird es in mehr als 30 Ländern Europas sowie in Nord- und Südamerika leuchten.

Fotos unter: https://cloud.orf.at/s/Ryy8LzPWtc5sCy4

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