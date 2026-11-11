Technology Impact Summit: Europas digitale Souveränität darf nicht zur Autarkie-Fantasie werden

Graz (OTS) -

Die dritte Auflage des Technology Impact Summit von Universität Graz, Technische Universität Graz, JOANNEUM RESEARCH und FH JOANNEUM stand am Mittwoch ganz im Zeichen der digitalen Souveränität. Rund 400 geladene Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutierten in der Aula der Universität Graz, wie sich Europa in der digitalen Welt behaupten kann. Der Tenor: Souveränität darf nicht zum Selbstzweck und Wettbewerbsnachteil werden, sondern muss pragmatisch gedacht werden. Wichtiger als perfekte Strategien ist rasches, entschlossenes Handeln. Österreich arbeitet derzeit an einer neuen KI-Strategie, die die gesamte Gesellschaft mitnehmen soll. Zudem bemüht sich die Bundesregierung um die Ansiedlung eines KI-Zentrums in Wien, um gemeinsam mit der Wissenschaft und den Vereinten Nationen internationale Standards zu setzen.

„Die Universitäten machen Österreich stark und sind ein Wettbewerbsvorteil in der Verbindung aus Wissenschaft und Wirtschaft“, unterstreicht Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll.

„Ein souveränes digitales Europa entsteht nicht in Brüssel, sondern in forschungsintensiven Regionen wie der Steiermark. Aus einer starken industriellen Basis, innovativen Unternehmen und engagierten Start-ups gestalten wir die digitale Souveränität Europas aktiv“, begrüßt Landesrat Willibald Ehrenhöfer (Land Steiermark).

Staatspreis Künstliche Intelligenz findet Heimat in Graz

Der Staatspreis für Künstliche Intelligenz hat künftig seinen Platz beim Technology Impact Summit, kündigte Pröll an. Die erste Verleihung findet 2027 in Graz statt. Ausgezeichnet werden digitale Produkte, Lösungen und Prozesse aus Österreich, die ihre Wirkung bereits unter Beweis stellen. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Fachjury.

Jahrhundertchance Künstliche Intelligenz

In der Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds liegt Österreich derzeit auf Platz 184 von 191. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz auf heutigem Stand könnte das Land ein Wachstum von 18 Prozent realisieren. 2,24 Milliarden Arbeitsstunden könnten von KI geleistet werden, womit sich Engpässe aus dem demografischen Wandel kompensieren ließen. Microsoft-CEO Agnes Heftberger sieht darin eine Jahrhundertchance für Europa: „Kein Unternehmen ist zu klein, um KI-Pionier zu werden und sich mit Ambition erfolgreich zu transformieren.“

Souveränität statt Autarkie-Illusion

Gefahr gehe nicht von der KI aus, sondern von der Bequemlichkeit der Menschen, waren sich Philipp Amann (Europäische Zentralbank), Georg List (AVL List), Stefan Mangard (Universität Graz) und Hannah Wundsam (Austrian Startups) in der Keynote Debate einig. Europa brauche mehr Selbstbewusstsein und eine gesamteuropäische Investmentstrategie, um mit Big Tech aus den USA und Asien mitzuhalten. Philipp Töbich (SAP) und Christian Winkelhofer (Accenture) warnten davor, durch das Streben nach Perfektion den Anschluss zu verlieren. Zukunftsforscher Tristan Horx (Horx Future) sieht einen Epochenwandel ins digitale Zeitalter, mit dem Institutionen wie das Bildungssystem nicht Schritt halten.

Die Langfassung der Aussendung ist auf leisure.at zu lesen.

Über den Technology Impact Summit

Der Technology Impact Summit ist eine gemeinsame Initiative von Universität Graz, Technische Universität Graz, JOANNEUM RESEARCH und FH JOANNEUM. Die Think-Tank-Veranstaltung bietet eine einzigartige Plattform, auf der die neuesten Entwicklungen und Trends eingehend diskutiert und reflektiert werden und baut Brücken zwischen Wissenschaft, Technologie und Anwendung. Hohe Prägnanz wird durch Diskussionen in Form von „Oxford Style Debates“ oder Präsentationen von Use Cases im Rahmen von kompakten „Lightning Talks“ gewährleistet. Der Technology Impact Summit 2026 wird unterstützt von Accenture, Austria Wirtschafts Service, Bankenverband, Bechtle, Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für Wirtschaft Energie und Tourismus, CANCOM, Der Brutkasten, Die Presse, Energie Steiermark, Experts Inside, EY, GRAWE, Graz Holding, Huawei, Industriellenvereinigung Steiermark, Kleine Zeitung, Knapp, Land Steiermark, Magna, MANZ, NTS, Raiffeisen-Landesbank Steiermark, RTR, Steiermärkische Sparkasse, Volksbank Steiermark und Wirtschaftskammer Steiermark. Weitere Informationen auf ti-summit.com