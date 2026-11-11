APS Group ist Branchensieger: Gold-Siegel bei BEST RECRUITERS in der Arbeitskräfteüberlassung

Linz (OTS) -

Die APS Group wurde in der Studie BEST RECRUITERS 2026/27 mit dem Gold-Siegel ausgezeichnet. Der Personaldienstleister belegt damit den ersten Platz in der Branche Arbeitskräfteüberlassung in Österreich. Bewertet wird die gesamte Candidate Journey. Für Jobsuchende ist das eine klare Orientierung: Von allen untersuchten Personaldienstleistern in Österreich erzielte die APS Group die höchste Punktezahl – wer sich hier bewirbt, wählt das nachweislich beste Bewerbungserlebnis der Branche.

Bestnote für den Umgang mit Bewerbenden

Das Gold-Siegel würdigt den gesamten Bewerbungsprozess der APS Group als stimmiges Ganzes. Für Bewerbende heißt das konkret: Vom ersten Blick auf eine Stellenanzeige bis zur Rückmeldung auf ihre Bewerbung durchlaufen sie einen Prozess, der im Branchenvergleich am besten bewertet wurde.

„ Platz 1 in unserer Branche ist für das gesamte Team eine großartige Bestätigung. Niemand soll bei uns lange auf eine Antwort warten müssen. Für uns ist jede Bewerbung ein Vertrauensvorschuss. Dass wir diesem Vertrauen gerecht werden, hat BEST RECRUITERS nun unabhängig bestätigt: Im verdeckten Test mit fiktiven Bewerbungen hat unser Recruiting von allen Personaldienstleistern in Österreich am besten abgeschnitten. Das Gold-Siegel zeigt, dass gute Arbeit bei uns schon mit dem ersten Kontakt beginnt “, sagt Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group.

Recruiting-Qualität an allen Standorten

Die APS Group vermittelt Fach- und Hilfskräfte in Industrie, Logistik, Gewerbe und Handel. An zahlreichen Standorten in ganz Österreich, von Innsbruck bis Wien, betreuen Recruiting-Teams Bewerbende direkt vor Ort.

Gerade in der Arbeitskräfteüberlassung entscheidet die Geschwindigkeit oft darüber, ob eine Stelle besetzt wird. Bewerbende erwarten rasche Rückmeldungen und transparente Abläufe, Kundenunternehmen verlässliche Besetzungen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung verbindet die APS Group beide Ansprüche.

Über BEST RECRUITERS

BEST RECRUITERS ist die größte Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum. Sie analysiert jährlich über 1.400 Arbeitgeber in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein anhand von mehr als 330 wissenschaftlichen Kriterien. Das Gold-Siegel erhalten Arbeitgeber, die weit überdurchschnittlich abschneiden und Platz 1 in ihrer Branche belegen. Mehr unter bestrecruiters.eu

Über APS Group

Die APS Group GmbH & Co KG verfügt über 35 Jahre Branchenerfahrung und ist mit zahlreichen Standorten und 3.500 Mitarbeitern österreichweit ein verlässlicher Recruiting-Partner für Fach- und Führungskräfte.