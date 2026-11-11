Gushine präsentiert globale Fertigungskapazitäten und kundenspezifische Batterielösungen auf der electronica 2026

München (OTS) -

Gushine Electronics, ein Spezialist für kundenspezifische Lithiumbatterielösungen, präsentiert seine Expertise im Bereich Batterieentwicklung und seine internationalen Fertigungskapazitäten auf der electronica 2026, die vom 10. bis 13. November in München, Deutschland, stattfindet. In Halle A5, Stand 275, präsentiert das Unternehmen kundenspezifische Batterielösungen für Robotik, industrielle Automatisierung, Medizintechnik und industrielle Handgeräte.

Produktionsstätten in China und Vietnam

Gushine wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China. Das Unternehmen bietet OEM-Kunden weltweit Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Akkupacks an.

Aufbauend auf seinen etablierten Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsaktivitäten in China nahm Gushine im Jahr 2025 die Produktion in Vietnam auf. Die Anlage entwickelt ihre Produktionsprozesse und Fertigungskapazitäten kontinuierlich weiter und konzentriert sich dabei auf Akkupacks für Handheld-Terminals und intelligente Geräte, während sie gleichzeitig die Aktivitäten des Unternehmens in China ergänzt.

Kundenspezifische Batterielösungen für Robotik und industrielle Anwendungen

Mit der zunehmenden Automatisierung in den Bereichen Fertigung, Lagerhaltung und Dienstleistungen sehen sich die Gerätehersteller mit immer vielfältigeren Anforderungen an Batterielaufzeit, Leistung, Sicherheit und Systemintegration konfrontiert.

Auf der electronica 2026 stellt Gushine kundenspezifische Batterielösungen für fahrerlose Transportsysteme (AGVs), autonome mobile Roboter (AMRs), Lagerautomatisierungsanlagen und kommerzielle Serviceroboter vor.

Das Unternehmen präsentiert außerdem Batterielösungen für Mähroboter, Reinigungsroboter, medizinische Wagen, robuste Handterminals und Vermessungsinstrumente.

Die Ingenieurkompetenzen von Gushine umfassen Zellauswahl, mechanische Konstruktion, Entwicklung von Batteriemanagementsystemen (BMS) und Kommunikationsintegration. Dieser Ansatz ermöglicht es, Batteriesysteme an die Betriebsbedingungen und technischen Anforderungen verschiedener Anwendungen anzupassen.

Stärkung langfristiger Partnerschaften in Europa

Europas vielfältiges Innovationsökosystem, insbesondere in den Bereichen industrielle Fertigung, Automatisierung, Medizintechnik und Spezialausrüstung, bietet Möglichkeiten für eine langfristige technische Zusammenarbeit.

„Europäische Unternehmen beweisen ausgeprägte Ingenieurskompetenz und ein starkes Engagement für Innovation. Wir glauben, dass sinnvolle Innovation mit dem Verständnis realer Anwendungsbedürfnisse beginnt. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden wollen wir dazu beitragen, ihre Ideen mithilfe maßgeschneiderter Batterieentwicklung in zuverlässige, marktreife Produkte umzusetzen", sagte Jack Yu, Vizepräsident bei Gushine.

Gushine setzt sich weiterhin dafür ein, die Beziehungen zu europäischen OEMs zu stärken, dauerhafte technische Partnerschaften aufzubauen und die Entwicklung von Geräten und Technologien der nächsten Generation zu unterstützen.

Besuchen Sie Gushine auf der electronica 2026: Halle A5, Stand 275, Messe München, 10.–13. November.