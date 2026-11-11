FPÖ-Antauer: „Rot-weiß-roter Pass ist kein Ramschartikel! Bund muss Gesetzesnovelle liefern!“

Sankt Pölten (OTS) -

„Asyl ist Schutz auf Zeit und kein Wartezimmer zur Staatsbürgerschaft. Bald verschwinden mehr Afghanen und Syrer aus der Asylstatistik, weil sie eingebürgert werden und nicht, weil sie abgeschoben werden. Hier wird das Prinzip Schutz auf Zeit pervertiert und genau davor warnen wir Freiheitliche seit vielen Jahren“, schüttelt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer den Kopf und verweist auf 2.643 Einbürgerungen in NÖ bis Ende September 2026 (plus 29,2 %). Hochgerechnet auf das Jahr 2026 sind das über 3.500 Einbürgerungen in NÖ. Bundesweit wurden in den ersten drei Quartalen fast 20.000 Menschen eingebürgert. 14.171 Personen davon haben ihren Wohnsitz in Österreich. Top-Nationen: Syrien, Afghanistan, Iran.

Der Bund müsse endlich eine Gesetzesnovelle liefern. „Die Länder müssen die Bundesvorgaben vollziehen und die vom Bund vorgesetzte Suppe auslöffeln. Das kann es nicht sein“, so Antauer weiter und fordert: „Der legale Aufenthalt in Österreich muss auf 20 Jahre erweitert werden. Ursprüngliche Asylwerber, Geduldete, Vertriebene und illegale Migranten sollen gar keine Möglichkeit zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft erhalten. Diese Gruppen sind niemals in unser Land gerufen worden und schwimmen jetzt auf der 2015er-Asylwelle mit. Und ÖVP-Karner und ÖVP-Stocker spielen gerne die Asyl-Rambos in den Medien und werfen gleichzeitig unseren rot-weiß-roten Pass als Ramschartikel auf den Markt“, so Antauer weiter.

Zudem fordert Antauer strengere Prüfungen der Lebensführung sowie des Einkommens und der Steuerabgaben: „Wir brauchen Nettozahler und keine Personen, die erst wieder unseren fleißigen Steuerzahlern ein Leben lang auf der Tasche liegen.“