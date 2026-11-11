Meinl-Reisinger bleibt im PULS 24 Interview bei Nein zu sofortiger Verlängerung des Zivildienstes | Ab sofort auf JOYN & morgen im TV

Wien (OTS) -

„Wir brauchen die Verbesserungen vor allem beim Wehrdienst und nicht beim Zivildienst.“ Dieser sei allerdings „sehr, sehr wichtig für unser Land", meint Beate Meinl-Reisinger im Gespräch mit News-Anchor Thomas Mohr auf JOYN & PULS 24. Eine sofortige Verlängerung des Zivildienstes sieht sie nicht als richtigen Weg. Über die Verhandlungen zur geplanten Wehrdienst-Reform meint sie: „Die FPÖ nimmt sich hier komplett aus dem Spiel. Die FPÖ zeigt keinerlei ernsthafte Verhandlungsbereitschaft, was ich schade finde, weil hier geht’s um eine wirklich wesentliche Sache.“

Termin für Wehrdienst-Reform soll halten

Mit den Grünen würden die Verhandlungen über die notwendige Zweidrittelmehrheit hingegen geführt. Bei der Reform setzt Meinl-Reisinger zunächst auf eine Attraktivierung des Wehrdienstes. Sie wehrt sich gegen eine sofortige Verlängerung des Zivildienstes, wie es vor allem die ÖVP gerne hätte: "Wir wollen den Wehrdienst um drei Monate verlängern, ihn aber gleichzeitig deutlich attraktiver machen: durch eine bessere, sinnvollere Ausbildung und eine Beinahe-Verdopplung des Soldes auf 1.000 Euro. Erst wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, sieht das Modell eine automatische Verlängerung des Zivildienstes vor. Das ist ein vernünftiger Weg, um die Wehrfähigkeit unseres Landes zu sichern." Entscheidend sei nun, „dass wir den Zeitplan einhalten und schauen, dass das dann am 1.1.27 in Kraft tritt“. Auf die Frage von Thomas Mohr, ob der Termin hält, antwortet Meinl-Reisinger klar: „Ja, davon bin ich überzeugt.“

Meinl-Reisinger äußert Zweifel an Marsalek-Aussagen

Auch über die jüngsten Behauptungen aus Chats von Jan Marsalek über den Rücktritt des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz spricht Meinl-Reisinger im PULS 24-Interview: „Mir fällt es schwer, diese Geschichte zu glauben [...] Sebastian Kurz war Bundeskanzler einer Regierung, die sehr russlandfreundlich agierte – man denke an die langfristigen Gaslieferverträge mit Gazprom, die Österreich überhaupt erst in diese Erpressbarkeit manövriert haben.“ Hier müsse man Themen differenzieren: „Man vergisst es vielleicht ein bisschen, aber Sebastian Kurz musste zurücktreten, weil es Vorwürfe der Inseratenkorruption gegeben hat, oder immer noch gibt. Es gibt ja auch noch immer ein laufendes Ermittlungsverfahren“.

Das gesamte Interview gibt es ab sofort hier auf JOYN zum Streamen: Beate Meinl-Reisinger bei Thomas Mohr im Interview

Am Donnerstag, den 12. November zeigt PULS 24 das Interview ab 9 Uhr bei „PULS 24 Live“ auf PULS 24.