Bevor die nächste Pandemie kommt: AGES eröffnet Zoonosenlabor in Mödling

Wien (OTS) -

„Die nächste Pandemie wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und durch welchen Erreger, aber wir können besser vorbereitet sein.“ Diesen Satz gab Friedrich Schmoll, Leiter der AGES-Tiergesundheit, beim Spatenstich im März 2023 mit auf den Weg. Heute wurde in Mödling das „Zoonosenhaus“ der AGES eröffnet und Österreich ist ein Stück besser vorbereitet: Auf rund 2.200 Quadratmetern hat die ARE Austrian Real Estate für die AGES fünf Laboreinheiten mit eigenen Schleusen und vier Multifunktionsräume errichtet. „Wie die COVID-19-Pandemie gezeigt hat, können sich neue Krankheitserreger in unserer global vernetzten Welt in Windeseile verbreiten. Eine der Lehren, die wir daraus gezogen haben: Prävention beginnt vor der nächsten Gesundheitskrise. Deshalb freut es mich, heute das Zoonosenlabor der AGES als wichtigen Baustein der One-Health-Infrastruktur zu eröffnen“, so Gesundheitsministerin Korinna Schumann.

Sechs von zehn Erregern kommen aus dem Tierreich

Rund 60 Prozent aller Krankheitserreger des Menschen sind Zoonosen, also zwischen Tier und Mensch übertragbar. Klassische Zoonosen wie Brucellose oder Tollwut spielen in Europa dank moderner Medizin, Diagnostik, Prävention und Therapie nur noch lokal begrenzt eine Rolle – können aber wieder nach Österreich eingeschleppt werden. Neue Erreger aber können jederzeit auftauchen und sich rasant ausbreiten. Das neue Zoonosenlabor ermöglicht Arbeiten unter höchsten Sicherheitsstandards, einschließlich Bedingungen der Biosicherheitsstufe 3 (BSL-3) im Labor- und Tierbereich.

„Hier können wir Krankheitserreger erforschen und untersuchen, die schwere Erkrankungen bei Menschen und Tieren auslösen können, wie beispielsweise SARS-CoV-2, das Tollwut-Virus, hochpathogene Influenza-A-Viren oder Bakterien, die Tuberkulose, Brucellose oder Q-Fieber verursachen“, erläutert Johannes Pleiner-Duxneuner, fachlicher Geschäftsführer der AGES. Zudem können auch Vektoren wie Stechmücken, Zecken und Gnitzen auf Krankheitserreger untersucht werden, die als Folge des Klimawandels zunehmend auch nach Österreich gelangen. So breitet sich das West-Nil-Virus in Europa mit Rekordzahlen an Erkrankungsfällen bei Mensch und Tier immer weiter aus. Im Tierbereich rücken neue Erkrankungen wie das Shamonda-Virus in den Fokus. „Um solche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und darauf vorbereitet zu sein, braucht es moderne One-Health-Infrastrukturen wie das Zoonosenlabor“, so Pleiner-Duxneuner.

„Wir haben das Zoonosenlabor gemeinsam mit der AGES so flexibel entwickelt, dass es auch in zwanzig Jahren noch auf neue Anforderungen reagieren kann“, sagt Christine Dornaus, Geschäftsführerin der ARE Austrian Real Estate: „Ein Hochsicherheitslabor ist eines der technisch anspruchsvollsten Gebäude, die man errichten kann. Der Großteil der Fläche dient der technischen Gebäudeausstattung, die dafür sorgt, dass mit modernsten technischen Standards geforscht werden kann. Mit dem Neubau wurde die bauliche Voraussetzung geschaffen, um die AGES bei ihrer überaus wichtigen Arbeit zu unterstützen.“

Vorsorge als gute Investition: Schnelle Gewissheit bei Tierseuchen

Als im März 2025 Ungarn und die Slowakei Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche meldeten, war in Europa plötzlich wieder eine der gefürchtetsten Tierseuchen aufgetreten, die man auf dem Kontinent längst für Vergangenheit gehalten hatte. „Für die heimische Landwirtschaft ist es extrem wichtig, eine Laborinfrastruktur zu haben, in der Expert:innen rasch nachweisen können, ob das Virus auch in Österreich auftritt oder im besten Fall schnell Entwarnung geben kann“, sagt Johannes Fankhauser, Sektionsleiter im Landwirtschaftsministerium. Das gilt auch für andere Tierseuchen wie die Afrikanische Schweinepest oder die Lumpy Skin Disease, die in Europa auftreten und den Landwirt:innen in den betroffenen Regionen schwere wirtschaftliche Schäden zufügen.

„Ein einziger Tierseuchenausbruch kann Schäden in Millionenhöhe verursachen, von Exportstopps bis zu Betriebssperren. Gemessen daran ist das Zoonosenlabor eine sehr wirtschaftliche Investition. Jeder Tag, den wir früher Gewissheit haben, spart der Landwirtschaft, der Lebensmittelwirtschaft und dem Gesundheitssystem bares Geld“, betont AGES-Geschäftsführer Anton Reinl. Expertinnen und Experten aus Human- und Veterinärmedizin können künftig dieselbe Hochsicherheitsinfrastruktur nutzen. „Das ist One Health nicht nur fachlich, sondern auch wirtschaftlich gedacht“, so Reinl.

Über 100 Jahre Seuchenbekämpfung in Mödling

„Mödling hat eine sehr lange Tradition, wenn es um die Bekämpfung von Krankheiten bei Tieren und damit auch um die Verhinderung von Erkrankungen beim Menschen geht“, sagt Bürgermeisterin Silvia Drechsler. „Die Eröffnung ist nun ein weiterer wichtiger Schritt, um Österreich bestmöglich auf künftige Gesundheitsrisiken vorzubereiten.“ Bereits 1910 wurde am heutigen AGES-Standort die k.u.k. Tierimpfstoffgewinnungsanstalt errichtet.

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