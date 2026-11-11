Startschuss für wirtschaftliches Wachstum

Königsbrunn am Wagram (OTS) -

Mit dem heutigen Spatenstich beginnt im Ortsteil Frauendorf an der Au die Bauphase für einen neuen Wirtschaftspark, der Unternehmen aus der Region flexible Standortbedingungen bietet.

Auf dem Areal, das die Gemeinde Königsbrunn an die RG-Invest GmbH unter der Leitung von Herrn Golobinjek veräußert hat, werden in der ersten Bauphase flexibel nutzbare, generalgenehmigte Hallen in Größenordnungen von 53 bis 654 Quadratmetern errichtet.

Der Fokus liegt auf regionaler Wertschöpfung und effizienter Umsetzung

Bei der Realisierung des Projekts, liegt ein klarer Schwerpunkt auf der Einbindung der heimischen Wirtschaft. So wurden bei der Ausschreibung für die Errichtung der Hallen gezielt lokale Bau- und Handwerksunternehmen eingeladen. Manche von ihnen konnten durch ihre professionelle Leistung sowie ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen und sind nun an der baulichen Umsetzung beteiligt. Die Übergabe and die Mieter ist bereits im April 2027 geplant.

Vorteile für alle Beteiligten auf einen Blick:

Für ansiedelnde Unternehmen: Die Einheiten sind bereits „generalgenehmigt“. Das bedeutet für Handwerksbetriebe, Start-ups und mittelständische Unternehmen (KMU) einen massiven Zeitgewinn, da sie ohne langwierige individuelle Behördenverfahren einziehen und sofort den Betrieb aufnehmen können. Die flexiblen Größen (53–654 m²) passen sich den Bedürfnissen der Firmen an.

Die Einheiten sind bereits „generalgenehmigt“. Das bedeutet für Handwerksbetriebe, Start-ups und mittelständische Unternehmen (KMU) einen massiven Zeitgewinn, da sie ohne langwierige individuelle Behördenverfahren einziehen und sofort den Betrieb aufnehmen können. Die flexiblen Größen (53–654 m²) passen sich den Bedürfnissen der Firmen an. Für die Gemeinde und Region: Königsbrunn am Wagram stärkt seine Position als Wirtschaftsstandort. Die Neuansiedlung von Betrieben schafft lokale Arbeitsplätze und generiert Kommunalsteuereinnahmen – ohne ein finanzielles Baurisiko für die Gemeindekasse, da die Projektentwicklung vollständig durch die RG-Invest GmbH erfolgt.

Königsbrunn am Wagram stärkt seine Position als Wirtschaftsstandort. Die Neuansiedlung von Betrieben schafft lokale Arbeitsplätze und generiert Kommunalsteuereinnahmen – ohne ein finanzielles Baurisiko für die Gemeindekasse, da die Projektentwicklung vollständig durch die RG-Invest GmbH erfolgt. Für den Investor: Durch den Erwerb des Grundstücks konnte die RG-Invest GmbH einen strategisch äußerst gut gelegenen Standort an der S5, zwischen den Städten Wien, Tulln, Krems und St.Pölten für ihr Hallen-Konzept sichern und in die Realisierung gehen.

Stimmen zum Spatenstich:

„Mit dem heutigen Spatenstich setzen wir einen kräftigen Impuls für unsere heimische Wirtschaft. Die Ansiedlung neuer Betriebe wird langfristig wertvolle Arbeitsplätze direkt in unserer Gemeinde sichern“, erklärt Franz Stöger, Bürgermeister von Königsbrunn am Wagram im Rahmen der Feierlichkeiten.

Herr Golobinjek von der RG-Invest GmbH zeigt sich ebenfalls begeistert über den Meilenstein: „Als Bauherr, Geschäftsmann und mittlerweile seit rund 20 Jahren Immobilienentwickler, bin ich ein Mensch der zwar mit Stolz manchmal hinter sich auf das bereits geschaffte schaut, jedoch viel mehr in die Zukunft blickt. Und da möchte ich den großen österreichischen Schriftsteller Franz Kafka zitieren, der gesagt hat, „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“. In diesem Sinne hoffe ich, dass der Weg den ich hier in Frauendorf zu gehen begonnen habe, bald so frequentiert wird, wie die angrenzende Stockerauer Schnellstraße“.

Regionale Verankerung auch bei der Vermarktung

Auch beim Vertrieb setzt man auf regionale Expertise: Die professionelle Vermarktung der Einheiten übernimmt der lokale Partner WohnRaumService – Ihr Makler unter der Leitung von Christopher Rudolf. Interessierte Unternehmen können sich ab sofort direkt dort für die verfügbaren Flächen informieren und vormerken lassen.

Kontakt für Mietinteressenten (Vermarktung): WohnRaumService - Ihr Makler | Christopher Rudolf Ahornstraße 5, 3465 Königsbrunn am Wagram Telefon: 0699 11 033 566 E-Mail: [email protected] Website: http://wrs-makler.com

Bauherr und Investor:

RG-Invest GmbH | Rudolf Golobinjek | Telefon: 0664 381 6577 | E-Mail: [email protected] | Website: http://www.mietgarage.at