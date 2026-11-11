FPÖ-Fiedler: „Ankündigungs-Weltmeister bei Bildungsreformen, beim Rechnen und Schreiben längst Abstiegskandidat“

Sankt Pölten (OTS) -

„Nach den ernüchternden PISA-Ergebnissen folgt nun die nächste bildungspolitische Hiobsbotschaft. Nur 27 Prozent unserer Jugendlichen erreichen nach acht Schuljahren sowohl im Lesen als auch in Mathematik die Bildungsstandards. Während sich die Bildungspolitik mit immer neuen Reformen beschäftigt, geraten ausgerechnet die grundlegenden Kompetenzen ins Hintertreffen“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

Die Ergebnisse der individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS) zeichnen ein besorgniserregendes Bild: Lediglich 40 Prozent erreichen oder übertreffen die Bildungsstandards in Mathematik, beim Lesen sind es 41 Prozent. Gegenüber den früheren Bildungsstandardüberprüfungen sind die Leistungen zurückgegangen. Besonders alarmierend: 46 Prozent erreichen die Standards in keinem der beiden Bereiche vollständig. Für Fiedler bestätigt sich damit die Entwicklung, vor der die Freiheitlichen bereits angesichts der PISA-Ergebnisse gewarnt hätten. „Wir verlieren an Leistungsniveau, während viel zu viele Jugendliche nicht einmal die vorgesehenen Grundkompetenzen erreichen. Da muss man sich schon fragen, wohin die jahrelange Reformpolitik eigentlich geführt hat.“

„Wir diskutieren über Digitalisierung, künstliche Intelligenz und die Schule der Zukunft. Aber was bringt die modernste Ausstattung, wenn ein erheblicher Teil der Schüler nach acht Schuljahren Schwierigkeiten beim Lesen und Rechnen hat?“, so Fiedler, der eine konsequente Deutschförderung, die Stärkung grundlegender Kompetenzen und mehr Zeit für die eigentliche Unterrichtsarbeit fordert.

„Bildungsminister Wiederkehr braucht keine weiteren wohlklingenden Ankündigungen, sondern konkrete Ergebnisse. Denn am Ende zählt nicht, wie viele Reformen der PR-Minister präsentiert, sondern was unsere Schüler tatsächlich können.“