  • 11.11.2026, 15:36:32
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Thomas Baumgartner verstärkt petsche pollak an der Schnittstelle von Zivil- und Strafrecht

Die auf Dispute Resolution und White Collar Crime spezialisierte Wiener Kanzlei petsche-demmel pollak rechtsanwaelte gmbh verstärkt ihr Team mit Thomas Baumgartner als Counsel

Thomas Baumgartner, LL.M. (WU)
Wien (OTS) - 

Die auf Dispute Resolution und White Collar Crime spezialisierte Wiener Kanzlei petsche-demmel pollak rechtsanwaelte gmbh verstärkt ihr Team mit dem Rechtsanwalt und zertifizierten Compliance Officer Thomas Baumgartner, LL.M. (WU) als Counsel. Er bringt langjährige internationale Erfahrung als Anwalt und Unternehmensberater in den Bereichen Litigation, Compliance und Internal Investigations mit.

Zivilrechtliche Haftung, strafrechtliche Risiken und Compliance greifen für unsere Mandanten immer stärker ineinander. Mit Thomas Baumgartner verstärken wir unser Angebot gezielt an dieser Schnittstelle“, sagt Mag. Simone Petsche-Demmel, Gründungspartnerin von petsche pollak.

Baumgartner berät Unternehmen sowie deren Vorstände und Aufsichtsräte beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung von Compliance-Management-Systemen und bei der Umsetzung der stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen, auch im Hinblick auf ESG-Vorgaben. Besondere Schwerpunkte sind Lieferketten- und Sanktions-Compliance.

In Dispute Resolution und White Collar Crime betreut er Mandate an der Schnittstelle von Zivil- und Strafrecht, mit Fokus auf Organhaftung und Haftung in Krisensituationen. Darüber hinaus unterstützt er Unternehmen bei nationalen und grenzüberschreitenden Internal Investigations zur Aufarbeitung von Malversationen und Vorwürfen von Fehlverhalten am Arbeitsplatz und begleitet Mandanten in den daraus folgenden Verfahren.

Dank seines interdisziplinären Backgrounds verbindet Thomas Baumgartner fundierte juristische Expertise mit praktischer Erfahrung als Compliance-Berater in internationalen Projekten. Diese Kombination ist am österreichischen Markt selten“, freut sich MMag. Dr. Andreas Pollak, Gründungspartner von petsche pollak, über den Neuzugang.

Nach seiner Zeit bei Pohlmann & Company in Deutschland, war Baumgartner zuletzt als Head of Compliance bei Haslinger / Nagele und Counsel bei Fellner Wratzfeld & Partner tätig. Er ist Lektor an der FH Wiener Neustadt, (Co-)Autor mehrerer Fachbücher und Fachbeiträge und wird von Legal 500 als Recommended Lawyer geführt.

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Telefon: +43 1 33 60 179
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