ORF-Premiere der Komödie „Reset – Alles auf Anfang“ mit Michael Niavarani am 13. November in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Amnesie, Lügen und Geldgier: Michael Niavarani verliert in der ORF-Premiere von „Reset – Alles auf Anfang“ sein Gedächtnis – und damit die Kontrolle über Ehefrau, Geliebte, Freund und Halbbruder. ORF 1 zeigt die Aufzeichnung der Erfolgskomödie aus dem Globe Wien am Freitag, dem 13. November 2026, um 20.15 Uhr (24 Stunden vorab auf ORF ON). Weiter geht der Comedy-Abend mit „Was gibt es Neues?“ (22.10 Uhr) mit Omar Sarsam, Eva Maria Marold, Severin Groebner, Viktor Gernot und Neuzugang Gudrun Nikodem-Eichenhardt zu Gast bei Oliver Baier. Um 23.05 Uhr lädt Peter Klien zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

„Reset – Alles auf Anfang“ (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Was würden Sie lieber verlieren: Ihr Gedächtnis oder Ihre Frau? Ihren besten Freund oder Ihre Geliebte? Michael Niavarani wirbelt in der grandiosen Theaterkomödie „Reset – Alles auf Anfang“ als erfolgreicher Geschäftsmann Herbert durch ein absolutes Chaos aus Lügen, Amnesie und chronischer Geldgier. Nach einem Autounfall erwacht er mit komplettem Gedächtnisverlust. Die Festplatte ist leer, doch die unzufriedene Ehefrau (Katharina Dorian), die heiratswillige Geliebte (Jenny Frankl), der steuerflüchtige beste Freund (Julian Loidl) und der gierige Halbbruder (Werner Sobotka) wollen sie zu ihrem Vorteil neu formatieren. Als Pfleger Roland (Otto Jaus) und Malermeister Klapsch (Günther Lainer) dazukommen, bricht endgültig das Amnesie-Chaos aus. ORF 1 zeigt die Aufzeichnung des rasanten Boulevardstücks von Roman Frankl und Michael Niavarani aus dem Globe Wien.

„Was gibt es Neues?“ (22.10 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Freitag, der 13. – also völlig klar, was das Sendungsthema für diese Woche ist! Omar Sarsam, Eva Maria Marold, Severin Groebner, Viktor Gernot und Neuzugang Gudrun Nikodem-Eichenhardt fürchten sich nicht, sondern wagen sich todesmutig an die Beantwortung der humorvoll-kniffligen Fragen, u. a. wer oder was ein „Hobbyschwein“ sein könnte. Als Belohnung für gute Rateleistungen lässt Host Oliver Baier die Glückskekse und Flachwitze tief fliegen. Auch, wenn es darum geht herauszufinden, warum es im Fenway Park Stadion in Boston unter lauter grünen nur einen einzigen roten Sitz gibt? Die Promifrage kommt von der neuen Prinzipalin des Wiener Gloria Theaters und einem Teil ihres Ensembles: Claudia Rohnefeld, Andreas Steppan und Thomas Schreiweis wollen – schon sechs Wochen vor dem großen Fest – wissen, was man unter der „Weihnachtsmann-Abkürzung“ versteht?