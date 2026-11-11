„Arena muss bleiben!“: Über 40.000 Menschen unterstützen Petition in weniger als 24 Stunden

Wien (OTS) -

Die kurzfristige Streichung der jährlichen Förderung der MA 13 für die Arena Wien stößt auf großen Widerstand: Über 40.000 Menschen haben innerhalb weniger Stunden die Petition “ Arena muss bleiben! ” unterschrieben. Damit fordern sie mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) die Wiener Stadtregierung und die MA 13 auf, die Arena Wien zu erhalten und ihre Förderung zu sichern. Ins Leben gerufen wurde die Petition von der Arena Wien.

“Die Arena hat 50 Jahre lang Musik möglich gemacht. Wer bei ihr spart, nimmt jungen Bands die Bühne”, so Flora Bachmann von mein.aufstehn.at. “Während die Stadt Wien Millionen in eine neue Eventarena in St. Marx investieren will, streicht sie der Arena Wien die Förderung – die ohnehin sehr gering ausfällt. Große internationale Acts werden unterstützt, die heimische Musikszene wird verdrängt.”

Neben dem Erhalt der Förderung fordert die Petition eine schriftliche Absicherung über die dauerhafte Nutzung des Geländes und eine Zusage zur laufenden Erhaltung der denkmalgeschützten Gebäude.