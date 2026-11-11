FPÖ - Nepp: Wiener Wohnen braucht radikalen Neustart statt Fortsetzung

Wien (OTS) -

Zehn Milliarden Euro Sanierungsstau, drei Viertel der Gemeindewohnungen sanierungsbedürftig und Mieten, die in ausfinanzierten Beständen um ein Drittel über dem Niveau gemeinnütziger Bauvereinigungen liegen: „Wiener Wohnen ist selbst zum Sanierungsfall geworden. Wer angesichts dieser Bilanz die bisherige Vizedirektorin zur neuen Direktorin macht, setzt auf Kontinuität, wo ein radikaler Neustart doch dringend notwendig wäre“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp die Bestellung von Katharina Klement.

Nepp fordert eine grundlegende Neuaufstellung von Wiener Wohnen. Die Organisation soll künftig ausschließlich als Besitzholding fungieren, während die operative Verwaltung und Sanierung der Gemeindewohnungen an Wiener gemeinnützige Bauvereinigungen übertragen wird. Und das Eigentum an sämtlichen Wohnungen bleibt bei der Stadt Wien. „Die Gemeinnützigen sind die Sanierungsprofis und beweisen, dass Wohnraum effizienter und günstiger bewirtschaftet werden kann. Dieses Know-how muss endlich auch den Gemeindebaumietern zugutekommen.“

Gleichzeitig verlangt Nepp eine Senkung der Mieten in ausfinanzierten Gemeindewohnungen auf das Niveau ausfinanzierter gemeinnütziger Bestände. „Wenn die Gemeinnützigen pro Quadratmeter um ein Drittel günstiger vermieten können, gibt es keinen Grund, warum die Stadt Wien ihre Mieter weiterhin derart zur Kasse bittet. Unser Ziel ist eine Mietensenkung um rund ein Drittel.“

„Katharina Klement ist Teil jenes Systems, unter dem sich die Probleme von Wiener Wohnen weiter zugespitzt haben. Ohne einen vollständigen Systemwechsel und Neustart wird Wiener Wohnen weiter scheitern. Die Wiener brauchen endlich sanierte Wohnungen und leistbare Mieten statt einer bloßen Fortsetzung der bisherigen Miss- und Machtwirtschaft“, so Nepp abschließend.



