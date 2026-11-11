Großes Interesse an Fachtag zur Erwachsenenvertretung: Selbstbestimmung muss im Mittelpunkt stehen

Wien (OTS) -

Rund 180 Teilnehmer_innen aus den Mitgliedsorganisationen und unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen kamen beim Fachtag „Erwachsenenvertretung“ zusammen. Das große Interesse unterstreicht die hohe Bedeutung des Themas für die Begleitung und Unterstützung von Menschen.

Im Mittelpunkt des Fachtags stand die Frage, wie Menschen dabei unterstützt werden können, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und eigene Entscheidungen zu treffen. Fachliche Impulse aus Justiz, Praxis und Erwachsenenvertretung sowie aus menschenrechtlicher Perspektive ermöglichten eine umfassende Auseinandersetzung mit dem bestehenden Erwachsenenschutzrecht, seinen Möglichkeiten und den Herausforderungen in der praktischen Umsetzung.

„Erwachsenenvertretung ist weit mehr als eine rechtliche oder administrative Frage. Sie berührt unmittelbar die Möglichkeit von Menschen, über ihr eigenes Leben zu bestimmen, eigene Entscheidungen zu treffen und gesellschaftliche Teilhabe zu verwirklichen. Deshalb braucht es einen kontinuierlichen Dialog zwischen Praxis, Justiz, Sozialwirtschaft und Politik“, sagt Sandra Frauenberger, Geschäftsführerin des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen.

Eine besondere Bedeutung kam dem bereichsübergreifenden Austausch zu: Vertreter_innen aus Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Flüchtlingshilfe sowie Sucht- und Drogenhilfe brachten unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven ein. Die hohe Beteiligung zeigt: Selbstbestimmung in der Praxis zu ermöglichen, ist eine gemeinsame Aufgabe, die unterschiedliche Systeme, Professionen und Unterstützungsangebote betrifft.

Mit dem Fachtag schaffte der Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen Raum für diesen Austausch und setzte ein klares Signal: Unterstützung muss Selbstbestimmung ermöglichen und stärken. Die Rechte, Wünsche und Entscheidungen der betroffenen Menschen müssen dabei im Mittelpunkt stehen.