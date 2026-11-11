  • 11.11.2026, 14:29:02
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AVISO - Pressekonferenz mit Erzbischof Lackner am Donnerstag um 12 Uhr in Salzburg - ACHTUNG : FRÜHERE BEGINNZEIT

Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz präsentiert Ergebnisse der Vollversammlung der Bischöfe

Wien (OTS) - 

Von Montag bis Donnerstag tagt derzeit die Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz in Salzburg. Präsentiert werden die Ergebnisse der Beratungen vom Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, bei einem Pressegespräch am Donnerstag, 12. November (Beginn: 12 Uhr), in den Amtsräumen der Salzburger Erzdiözese am Salzburger Kapitelplatz 6. (Achtung: Die Beginnzeit wurde entgegen den ursprünglichen Planungen um eine Stunde auf 12 Uhr vorverlegt).

Die Pressekonferenz wird außerdem per Livestream unter folgendem Link übertragen: https://www.youtube.com/watch?v=EfS5XnlmBNI

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