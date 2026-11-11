Erste BYD FLASH CHARGING Ladestation in St. Pölten eröffnet

Wien (OTS) -

Ein Meilenstein für die Elektromobilität in Österreich: BYD hat beim Autohaus Göndle am 11.11.2026 die erste BYD FLASH CHARGING Ladestation des Landes eröffnet und damit eine neue Ära des elektrischen Ladens eingeläutet. Die innovative Technologie ermöglicht ultraschnelles Laden und setzt damit einen entscheidenden Schritt in Richtung einer Zukunft, in der das Laden eines Elektroautos ähnlich unkompliziert und zeitsparend wird wie ein herkömmlicher Tankstopp ist.

Mit dem Autohaus Göndle, einem von mittlerweile 60 Händlerpartner in Österreich, setzt BYD bei der Premiere auf einen engagierten Partner, der die Transformation zur Elektromobilität aktiv mitgestaltet.

Technologischer Quantensprung: Laden wird zum Tankstopp

Das Herzstück der neuen Infrastruktur ist die BYD FLASH CHARGING Technologie. Sie kombiniert Megawatt-Ladeleistung mit einem integrierten Batteriespeicher mit 400 kWh Kapazität. Es ermöglicht damit besonders hohe Ladeleistungen, ohne zwingend einen entsprechend leistungsstarken Netzanschluss oder eine aufwendige Erweiterung der bestehenden Transformatorinfrastruktur vorauszusetzen.

Patrick Lang, Country Manager Austria bei BYD Automotive Austria GmbH sieht darin einen entscheidenden Wendepunkt für die Elektromobilität: „Mit BYD FLASH CHARGING stehen wir vor einer echten Technologie-Revolution. Unser Ziel ist es, das Laden eines Elektroautos so einfach und schnell zu machen wie das Tanken eines Verbrenners. Damit beseitigen wir in Europa als erster Hersteller mit der Megawatt-Ladetechnologie eine der größten Hürden für den Umstieg auf Elektromobilität: die Sorge um lange Ladezeiten. FLASH CHARGING verändert nicht dabei nicht nur die Ladegeschwindigkeit, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen Elektromobilität im Alltag erleben. DENZA ist die Pionier-Marke, somit sehen wir den Tag heute auch als den Startschuss für eine neue Ära.“

Autohaus Göndle übernimmt Pionierrolle

Dass die erste österreichische BYD FLASH CHARGING Ladestation bei Autohaus Göndle eröffnet wird, unterstreicht die Bedeutung starker Handelspartner beim Aufbau einer zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur.

Für Michael Hickelsberger, Geschäftsführer vom Autohaus Göndle, ist die Inbetriebnahme ein besonderer Meilenstein: „Wir sind seit über einem Jahr BYD Partner und erleben täglich, mit welcher Innovationskraft diese Marke die Mobilität verändert. Dass wir nun als erster Standort in Österreich Teil dieser nächsten technologischen Entwicklungsstufe sein dürfen, ist für uns eine großartige Chance und macht uns besonders stolz. Wir sprechen nicht nur über die Zukunft der Elektromobilität – wir dürfen sie hier bei uns bereits heute aktiv mitgestalten.“

Österreichweiter Ausbau entlang der wichtigsten Verkehrsachsen

Der erste Standort ist zugleich der Startschuss für eine umfassendere Infrastrukturinitiative. Nach der Pilotphase 2026 plant BYD, das FLASH CHARGING Netzwerk in Österreich schrittweise bis Ende 2027 auf bis zu 100 Standorte auszubauen. Neben ausgewählten Händlerstandorten sollen Kooperationen mit Tankstellenbetreibern, Charge Point Operators (CPO) und Energieversorgern den flächendeckenden Ausbau vorantreiben.

Aktuell befinden sich österreichweit bereits 40 bis 50 potenzielle Standorte in Diskussion. Ziel ist es, das Netzwerk entlang wichtiger Hauptverkehrsachsen und an strategisch relevanten Mobilitätsstandorten zu etablieren.

Wolfgang Eisl, Head of Networt Strategy & Development bei BYD Automotive Austria GmbH, erklärt die Ausbaupläne: „Mit der ersten FLASH CHARGING Station bei Autohaus Göndle setzen wir den Startpunkt für ein österreichweites Ladenetz der nächsten Generation. Wir arbeiten bereits intensiv an weiteren Standorten und Partnerschaften, um diese Technologie möglichst rasch in die Fläche zu bringen. Unser Ziel ist ein leistungsfähiges Netzwerk entlang der wichtigsten Verkehrsachsen, das sowohl unsere Handelspartner stärkt als auch Elektromobilität für eine noch breitere Zielgruppe attraktiv macht.“

Die Technologie eröffnet dabei neue Möglichkeiten für die Standortentwicklung: Dank integrierter Batteriespeicher können auch bestehende Standorte mit begrenzter Netzanschlussleistung (ab 100 kW) für ultraschnelles Laden infrage kommen. Dies schafft zusätzliche Flexibilität bei der Planung und Umsetzung neuer Ladepunkte.

Offen für alle Marken – einfach und transparent

Das BYD FLASH CHARGING Konzept ist auf einen markenübergreifenden Zugang ausgelegt. Dank CCS2-Ladestandard sollen auch Elektrofahrzeuge anderer Hersteller die Infrastruktur nutzen können, sofern sie die technischen Voraussetzungen erfüllen. Geplant sind darüber hinaus Kooperationen mit etablierten Ladekartenanbietern sowie eine transparente, verbrauchsabhängige Abrechnung nach geladenen Kilowattstunden. Damit soll die neue Ladeinfrastruktur nicht nur durch Geschwindigkeit, sondern auch durch einfache Zugänglichkeit und hohen Bedienkomfort überzeugen.

“Wunderwaffe” FLASH CHARGING und BLADE BATTERY 2.0

Für BYD ist die Einführung der neuen Ladetechnologie weit mehr als ein Infrastrukturprojekt. Gemeinsam mit der BLADE BATTERY 2.0 bildet FLASH CHARGING einen zentralen Baustein der nachhaltigen Wachstumsstrategie für 2027.

Insbesondere für Vielfahrer, Außendienstmitarbeiter und Dienstwagenfahrer kann die Kombination aus leistungsfähiger Batterietechnologie, deutlich reduzierten Ladezeiten und einem dichten Händler- und Servicenetz neue Argumente für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug schaffen. Danijel Dzihic, Managing Director des BYD-Importeurs in Österreich CCI Car Austria GmbH, unterstreicht die strategische Bedeutung: „FLASH CHARGING und die BLADE BATTERY 2.0 sind zentrale Bestandteile unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie für 2027. In Kombination mit unserem österreichweiten BYD Händlernetz mit rund 60 Standorten entsteht daraus eine echte Wunderwaffe in der Ansprache von Vielfahrern und Dienstwagenfahrern. Denn genau für diese Zielgruppen sind Ladegeschwindigkeit, Alltagstauglichkeit und ein verlässliches Servicenetz entscheidende Faktoren. Wir schaffen damit die Voraussetzungen, um Elektromobilität auch für jene Kunden zur ersten Wahl zu machen, die täglich besonders hohe Anforderungen an ihr Fahrzeug stellen und das Optimum aus der bestehenden Ladeinfrastruktur herausholen wollen.“

Fotos von der Eröffnung (Credit: Elisa Dominguez / BYD Österreich) finden Sie hier.

FLASH CHARGING Video Footage (Link gültig bis 25.11.2026) finden Sie hier.

Fotos von DENZA Z9GT und BAO5 finden Sie hier.

