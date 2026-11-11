Kulturpreis Vorarlberg 2026: „Textiles und Design“ im ORF Vorarlberg präsentiert

Wien (OTS) -

Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg stand am Abend des 10. November 2026 das Thema „Textiles und Design“ im Mittelpunkt: Beim Vorentscheid für den Kulturpreis Vorarlberg 2026 präsentierten Antonia Boss, David Degasper, Franziska Goll, Selina Reiterer und Elisabeth von der Thannen-Biondi ihre Werke einem großen Publikum und der international besetzten Jury. ORF-Landesdirektor Markus Klement, Bernhard Moosbrugger (Direktor Casino Bregenz), Martin Jäger (Vorstand Dornbirner Sparkasse) und Claudia Voit (Leiterin Kulturabteilung Land Vorarlberg) waren als Repräsentantin und Repräsentanten der vier Projektpartner mit dabei. Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin des ORF Vorarlberg, führte durch den Abend und stellte die fünf Nominierten vor.

International besetzte Fachjury

Die hochkarätige Jury bestand aus Mònica Gaspar (Das Museum der Zürcher Hochschule der Künste), Lara Steinhäußer (MAK Museum Wien) sowie Monica Titton (Universität für angewandte Kunst Wien). Die Jury zeigte sich begeistert von der hohen Qualität der vorgestellten Werke, bevor sie sich direkt anschließend zur Beratung zurückzog. Moderiert wurde das Juryverfahren von Claudia Voit (Leiterin Kulturabteilung Land Vorarlberg). Die Bekanntgabe der Preisträgerinnen und Preisträger sowie die feierliche Preisverleihung finden am 30. November 2026 im Casino Restaurant FALSTAFF in Bregenz im Rahmen eines großen Galaabends statt.

Insgesamt 15.000 Euro Preisgeld

Der „Kulturpreis Vorarlberg“ – gestiftet von Casino Bregenz und Dornbirner Sparkasse – wird heuer zum zwölften Mal vergeben. Mit einem Hauptpreis von 10.000 Euro und zwei Anerkennungspreisen zu je 2.500 Euro werden junge Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg gefördert. Projektpartner für das Juryverfahren und die Bewerbung sind das Land Vorarlberg und der ORF Vorarlberg. Die zu prämierende Sparte wird jedes Jahr neu definiert. Nominiert werden die Künstlerinnen und Künstler durch die Kunstkommission des Landes Vorarlberg.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Bei ‚Textiles und Design‘ ist die Kombination aus künstlerischem Schaffen und Handwerk sehr spannend, aber auch das große Spektrum dieser Kategorie. Die Nominierten haben vielseitige, moderne sowie visionäre Ansätze gewählt und sich dem Thema historisch angenähert, war Vorarlberg doch jahrzehntelang textil geprägt. Aufgrund der Vielfalt der Ansätze finde ich diese Sparte für den zwölften Kulturpreis besonders faszinierend.“

Bernhard Moosbrugger, Direktor Casino Bregenz: „Die diesjährige Kulturpreis-Kategorie ‚Textiles und Design‘ passt perfekt zum Textilland Vorarlberg. Die nominierten Künstlerinnen und Künstler zeigen die ganze Bandbreite des Themas – von historischen Zugängen über analoge Übersetzungen digitaler Phänomene bis zur Entwicklung völlig neuer Materialien. Angesichts der Vielfalt der kreativ künstlerischen Zugänge war die Entscheidung für die Jury bestimmt nicht leicht.“

Martin Jäger, Vorstand Dornbirner Sparkasse: „Besonders interessant an der diesjährigen Kategorie ‚Textiles und Design‘ ist die einzigartige Verbindung von kreativer Gestaltungskraft und handwerklicher Präzision. Die nominierten Arbeiten zeigen eindrucksvoll, wie innovativ, vielfältig und qualitätsvoll in Vorarlberg gestaltet und gearbeitet wird. Die Künstlerinnen und Künstler überzeugen mit ganz unterschiedlichen Zugängen, Materialien und Ausdrucksformen und machen damit die große kreative Schaffenskraft der regionalen Szene sichtbar.“

Claudia Voit, Leiterin Kulturabteilung Land Vorarlberg: „Die Jury hatte die herausfordernde Aufgabe, die fünf nominierten Künstlerinnen und Künstler vor dem Hintergrund ihrer künstlerischen Biografie und anhand der konkreten Präsentationen zu diskutieren und deren Arbeit zu bewerten. Textile Gestaltung wurde dabei vor allem als eigenständige künstlerische Ausdrucksform gesehen: die Auseinandersetzung mit den Bedingungen des Materials vor dem Hintergrund aktueller globaler Herausforderungen, aber auch mit der spezifischen Vorarlberger Industrie- und Textilgeschichte, die bis heute unsere Region maßgeblich prägt.“

Unterschiedliche Ansätze in fünf Werken

Künstlerin und Designerin Antonia Boss, die mit ihrem Modelabel kunstgeschichtliche Motive wie beispielsweise Barock- und Renaissancemalerei oder mittelalterliche Handschriften neu kontextualisiert, präsentiert eine Installation, die den Prozess des Rostens als Textilfärbetechnik nutzt.

Bühnenbildner und Künstler David Degasper setzt sich mit dem Thema Nachstickerei in der Heimarbeit auseinander und thematisiert mit überdimensionierten Nähnadeln und grell ausgeleuchtetem Küchentisch die Unsichtbarkeit der nähenden Frauen und ihre Abwesenheit in den Erzählungen des Wirtschaftswunderwachstums.

Künstlerin, Stylistin und Hochschulmitarbeiterin Franziska Goll, die sich mit ressourcenschonenden Materialien auseinandersetzt und über biologische Stoffe forscht, stellt ein von ihr entwickeltes Bioplastikmaterial vor, das als filigranes Kunstwerk seinen Ausdruck findet.

Textilkünstlerin Selina Reiterer beschäftigt sich mit der Anziehungskraft computergenerierter Bildwelten, die wieder in die analoge Welt rücküberführt werden. Dieses Werk entwickelte sich aus ihrer intensiven Auseinandersetzung mit physikalischen Phänomenen wie Wellen und Schwingungen und durch das Übereinanderlegen hauchdünner Textilbahnen.

Kostümbildnerin und Modedesignerin Elisabeth von der Thannen-Biondi verarbeitet Stoffe mit Geschichte. Sie setzt erzählerische Aspekte und Materialbiografien sowie die emotionalen Seite von Textilien in Szene und stellt Stücke aus ihrem eigenen Label vor.