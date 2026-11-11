Martina Ebm, Laurence Rupp, Tobias Moretti und Barbara Auer in „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“

Wien (OTS) -

Eine düstere Vergangenheit, ein Netz aus Lügen, der Kampf um die Wahrheit und die Frage nach Recht und Gerechtigkeit: Mit „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ erzählt ORF 1 am 30. November sowie 7. und 14. Dezember 2026 – jeweils Montag um 20.15 und 21.05 Uhr – die zutiefst persönliche Geschichte einer Frau, die sich ihr Leben zurückerkämpft. Im Mittelpunkt der neuen sechsteiligen ORF/ARD-Degeto-Thriller-Miniserie steht Martina Ebm als gebrochene Kriminalbeamtin Lea Bleck, die wegen des vermeintlichen Mordes an ihrer Mutter acht Jahre schuldlos im Gefängnis saß, schließlich in ihren Job beim LKA Salzburg zurückkehrt und alles daransetzt, den wahren Mörder zu finden. In Anwesenheit von ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und ORF-Film- und -Serienchefin Andrea Bogad-Radatz gaben Martina Ebm, Tobias Moretti (zu sehen als damaliger Chef und nun Leiter des LKA) und Regisseur Umut Dağ gestern, am Dienstag, dem 10. November, im Rahmen eines Pressefrühstücks im Hotel Sacher in Wien einen ersten Einblick in die neue Miniserie.

An der Seite von Martina Ebm (auch in ORF 1 und auf ORF ON in der zweiten Staffel von „Alles finster“) und Tobias Moretti spielt ein hochkarätiges Ensemble um Laurence Rupp und Barbara Auer sowie u. a. auch Stephan Kampwirth, Stefan Gorski, Naomi Simmonds, Paul Wollin, Sohel Altan Gol, Tobias Resch, Anna Rieser und Petra Morzé. Die Dreharbeiten zu dieser Thriller-Miniserie, die ihre Weltpremiere beim diesjährigen Filmfest München feierte, gingen im Frühjahr und Sommer 2025 an Schauplätzen in Salzburg und Wien über die Bühne. Die Drehbücher stammen von Sven S. Poser (Head Writer), Marie-Therese Thill, Rebekka Reuber und Holger Joos. „Gnadenlos – Gegen das Gesetz“ ist eine Produktion der Prater Film, einem Unternehmen der ndF-Gruppe, im Auftrag der ARD Degeto und des ORF, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land Salzburg.

Auf ORF ON sind die ersten beiden Teile jeweils 24 Stunden vorab (ab 29. November) abrufbar; die Folgen drei bis sechs stehen jeweils sieben Tage vorher (ab 30. November bzw. 7. Dezember) zur Verfügung.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Ein unglaublicher Cast, ein Star-Regisseur, große Kunst und bestes Handwerk – mit ‚Gnadenlos – Gegen das Gesetz‘ erwartet das Publikum ein weiteres Highlight im dichten Film- und Serien-Herbst, das einmal mehr zeigt, wofür der ORF steht: herausragende österreichische Talente, packende österreichische Geschichten und einzigartige High-End-Produktionen in, aus und für Österreich.“

ORF-Film- und -Serienchefin Andrea Bogad-Radatz: „Top-Regisseur Umut Dağ vereint für ‚Gnadenlos – Gegen das Gesetz‘ ein Top-Ensemble um Martina Ebm, Laurence Rupp, Tobias Moretti und Barbara Auer. Die Miniserie, in der es um Schuld, Rache, Recht und Gerechtigkeit geht, ist sehr dicht erzählt, überrascht mit vielen Wendungen und bleibt spannend bis zum letzten Moment.“

Martina Ebm: „‚Gnadenlos – Gegen das Gesetz‘ ist eine Mischung aus Thriller und psychologischem Drama, eine Geschichte, in der sich eine Frau in ihr altes Leben zurückkämpft und einen Justizirrtum aufdecken will, in dessen Mittelpunkt sie selbst steht. Diese Kombination, überraschende Wendungen und meine komplexe Rolle machen die Serie für mich so spannend und einzigartig. Ich spiele die desillusionierte Kriminalbeamtin Lea Bleck, die wegen des vermeintlichen Mordes an ihrer Mutter acht Jahre schuldlos im Gefängnis saß. Lea ist eine mutige Frau, die weiß, was sie will, ihren Weg geht und sich alleine auf die Suche nach der Wahrheit begibt.“

Tobias Moretti: „LKA-Leiter Oberst Friedl Wollweber ist eine wirklich interessante Figur, die einmal auf die eine und einmal auf die andere Seite kippt. Zum einen ist er verwurzelt in einer hierarchischen Struktur, zum anderen fühlt er einen Drang, für Recht und Gerechtigkeit zu kämpfen. Doch es gibt immer mehrere Wahrheiten. Das ist das, was der Film aufwirft – nicht nur durch die unterschiedlichen Charaktere, die miteinander zusammenhängen, sondern auch durch die verschiedenen Perspektiven, aus denen die Charaktere beleuchtet werden. Besonders sind auch die Erzählform und die überraschende Entwicklung der Geschichte.“

Umut Dağ: „‚Gnadenlos – Gegen das Gesetz‘ ist hoffentlich so spannend, dass man sich an der Tischkante festhält, dabei jeder einzelnen Figur folgt, weil jede einzelne ein existentielles Geheimnis in sich trägt und damit sehr viel zu verlieren hat, während man sich ständig fragt, wie es weitergehen wird. Eine packende Serie, die Unterhaltung auf höchstem Level bietet und sich auch nicht davor scheut, sich international zu messen.“