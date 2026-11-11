Peter McDonald an Arbeiterkammer OÖ: Plumpes Schlechtreden des Gesundheitssystem schadet der öffentlichen Gesundheitsversorgung

Wien (OTS) -

Peter McDonald, Vorsitzender des Dachverbands der Sozialversicherungsträger (DVSV) erachtet die heute von der Arbeiterkammer Oberösterreich präsentierten Ergebnisse des „AK-Versorgungs-Thermometers“ als nicht nachvollziehbar. „Fakt ist, dass die Versorgungsqualität in Österreich eine der besten weltweit ist – das konstatiert auch die OECD. Natürlich gibt es Herausforderungen, vor die wir gestellt sind, unter anderem aufgrund der demografischen Entwicklung. Verunsicherungskampagnen bringen aber niemandem etwas und stärken eher die Privatversicherung. Zudem lenken sie davon ab, was in unserem öffentlichen Gesundheitssystem alles gut funktioniert“, betont McDonald.

Einzelergebnisse des AK-Index zugespitzt und teilweise nicht nachvollziehbar

Die Arbeiterkammer Oberösterreich präsentiert einen selbst konstruierten Index, der aus mehreren Teilbereichen zusammengefasst wird, und überschreibt ihn mit ‚ernüchternd‘. Dabei liegt der Gesamtwert von 54 von 100 Punkten rechnerisch über der Skalenmitte. Auch die Teilwerte zwischen 49 und 59 Punkten sprechen für eine durchwachsene Stimmungslage, aber nicht für ein Systemversagen, das hier suggeriert wird“, so Peter McDonald, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

Auch die Einzelergebnisse werden zugespitzt dargestellt:

Allgemeinmedizin: „Vier von zehn“ AK-Mitgliedern hätten keinen Termin bekommen, weil keine neuen Patienten aufgenommen wurden. Das ist die Erfahrung, schon einmal von einem Aufnahmestopp betroffen gewesen zu sein. Es sagt nichts darüber aus, ob in der Folge nicht bei einer anderen Ordination ein Termin zustande kam.

„Vier von zehn“ AK-Mitgliedern hätten keinen Termin bekommen, weil keine neuen Patienten aufgenommen wurden. Das ist die Erfahrung, schon einmal von einem Aufnahmestopp betroffen gewesen zu sein. Es sagt nichts darüber aus, ob in der Folge nicht bei einer anderen Ordination ein Termin zustande kam. Spitalsambulanzen: 65 Prozent berichten von Wartezeiten ab einer Stunde. Spitäler und ihre Ambulanzen liegen in der Verantwortung der Länder und nicht der Sozialversicherung. Sie als Beleg für ein Versagen der Kassenfusion heranzuziehen, ist sachlich nicht haltbar.

65 Prozent berichten von Wartezeiten ab einer Stunde. Spitäler und ihre Ambulanzen liegen in der Verantwortung der Länder und nicht der Sozialversicherung. Sie als Beleg für ein Versagen der Kassenfusion heranzuziehen, ist sachlich nicht haltbar. Vertrauen: Bei der Frage nach dem Vertrauen wird nicht nach konkreter Erfahrung gefragt, sondern nach Erwartungen. Dass 38 Prozent wenig Vertrauen haben, im Notfall gut versorgt zu werden, ist ein Stimmungsbild, das durch genau solche Kampagnen zusätzlich befeuert wird. Das Ergebnis misst damit zum Teil die Verunsicherung, die die Arbeiterkammer OÖ selbst verbreitet.

Bei der Frage nach dem Vertrauen wird nicht nach konkreter Erfahrung gefragt, sondern nach Erwartungen. Dass 38 Prozent wenig Vertrauen haben, im Notfall gut versorgt zu werden, ist ein Stimmungsbild, das durch genau solche Kampagnen zusätzlich befeuert wird. Das Ergebnis misst damit zum Teil die Verunsicherung, die die Arbeiterkammer OÖ selbst verbreitet. Ursachenzuschreibung: Die Probleme werden pauschal der Kassenfusion zugeschrieben. Die Studie liefert dafür keinen Beleg. Ärztemangel, demografische Entwicklung und der Fachkräftebedarf betreffen das gesamte Gesundheitswesen und viele europäische Länder.

Über 97 Prozent der ÖGK-Planstellen besetzt

Wer ein Bild von Dauerengpässen zeichnet, ignoriert die Fakten: Die Besetzung der ÖGK-Planstellen ist sehr gut. Aktuell liegt der Besetzungsstand in der Allgemeinmedizin bei 97,6 Prozent, bei Fachärztinnen und -ärzten bei 97,2 Prozent. Insgesamt sind 97,4 Prozent der Planstellen besetzt, inklusive Zahnmedizin und Kieferorthopädie 95,8 Prozent.

Die Regionalen Strukturpläne Gesundheit (RSG) 2030 sehen dafür einen deutlichen Ausbau der niedergelassenen Versorgung vor. Ein zentraler Baustein sind die Primärversorgungseinheiten (PVE), deren Zahl österreichweit bis 2030 auf 257 Standorte steigen soll. Auch Kassenarztstellen werden bis 2030 in Österreich kontinuierlich und bedarfsgerecht ausgebaut.

Dass einzelne Stellen offen sind bzw. in gewissen Regionen und Fachrichtungen noch Ausbaupotential besteht, bestreitet niemand. Das gilt vor allem für Fachgruppen wie Frauenheilkunde, Dermatologie und Zahnmedizin. Hier arbeiten wir mit Nachdruck an der Nachbesetzung. Panikmache, wie sie die Studie der Arbeiterkammer Oberösterreich nahelegt, ist aber nicht angebracht.

Oberösterreich: Doppelt so starker Ausbau, 100 Millionen Euro zusätzlich

Gerade in Oberösterreich zeigt sich, wie konsequent in die Versorgung investiert wird: Während die Bevölkerung bis 2030 um rund 2 Prozent wächst, wird der niedergelassene Bereich mit 50 neuen Sachleistungsstellen für Vertragsärztinnen und -ärzte (ohne Zahnbereich) um 4,2 Prozent ausgebaut, bei aktuell 1.175 Planstellen. „Das ist doppelt so viel, wie die Bevölkerung wächst“, so der SV-Vorsitzende. Auch die zu erwartende Mehrinanspruchnahme durch Bevölkerungszunahme und Alterung (+3,1 Prozent bis 2030) wird damit deutlich übertroffen. Die ÖGK nimmt dafür bis 2030 über 100 Millionen Euro zusätzlich in die Hand, bei einem stufenweisen Ausbau ab 2026 und jährlichen Kosten von rund 30 Millionen Euro im Vollausbau. „Das sind keine Ankündigungen, sondern konkrete Mittel für konkrete Stellen und ein außerordentlicher Impuls für die Versorgung der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher“, betont McDonald weiter.

Terminvergabe funktioniert im Regelfall sehr gut – andere Daten belegen hohe Patientenzufriedenheit

Ein Blick auf andere, ebenfalls empirisch erhobene Daten zeigt ein deutlich differenzierteres Bild zu Zufriedenheitswerten bei Patientinnen und Patienten. Eine aktuelle MARKET-Erhebung im Auftrag des Dachverbands der Sozialversicherungsträger zu den Wartezeiten bei MRT-Untersuchungen in Österreich zeigt:

83 Prozent sind mit der Wartezeit auf zugewiesene MRT-Untersuchungen zufrieden, 90 Prozent mit der Wartezeit auf den Befund. Weiters stufen 60 Prozent der Patientinnen und Patienten ihre MRT-Untersuchung als dringend ein, 40 Prozent als nicht sehr dringend.

Die Daten zeigen: Wo Menschen konkrete Erfahrungen mit der Terminvergabe gemacht haben, fällt das Urteil überwiegend positiv aus. Akutfälle werden in der Regel innerhalb weniger Tage behandelt, gleichzeitig ist nicht jede Behandlung ein medizinischer Notfall. Wartezeiten sind dort ein Thema, wo sie durch bessere Steuerung und Information beeinflusst werden können. Sie sind aber kein Beleg für ein flächendeckendes Versagen in einem ganzen Bundesland.