LH Mikl-Leitner zu Stora Enso: „Unsere Betriebe haben genug von ständig neuen Belastungs-Fantasien“

St. Pölten (OTS) -

Der angekündigte Stellenabbau bei Stora Enso am Standort Brand im Waldviertel stößt bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auf große Betroffenheit: „Das ist ein schwerer Schlag für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Familien und die gesamte Region. Jeder Arbeitsplatz, der verloren geht, ist einer zu viel.“ Gleichzeitig richtet die Landeshauptfrau einen klaren Appell an Finanzminister Marterbauer: „Wir in Niederösterreich tun alles, was ein Bundesland tun kann, um unsere Betriebe zu unterstützen, Investitionen zu erleichtern und Arbeitsplätze zu sichern. Aber all diese Anstrengungen helfen nur wenig, wenn auf Bundesebene ständig über neue Belastungen diskutiert wird. Finanzminister Marterbauer sollte sich endlich Gedanken darüber machen, wie wir unsere Betriebe entlasten können, statt laufend neue standortfeindliche Ideen in die Welt hinauszuposaunen. Unsere Unternehmen brauchen keine neuen Steuern und Abgaben, sondern niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingungen für Investitionen. Denn eines muss klar sein: Nur wenn unsere Betriebe wettbewerbsfähig bleiben, können sie Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen.“