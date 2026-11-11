Letzter PV- und Speicher-Fördercall 2026: Topf erneut nach nur 29 Sekunden ausgeschöpft

Wien (OTS) -

Mit den von der Regierung heute veröffentlichen Ergebnissen zum dritten und letzten Fördercall für 2026 wird einmal mehr klar, dass neue Rahmenbedingungen für das Fördersystem ab 2027 mehr als überfällig sind. Nach nur 29 Sekunden war der Fördertopf von 30,5 Millionen Euro ausgeschöpft. Für Endkund*innen herrscht damit Unklarheit, für die Branche bedeutet es jedoch das weitere Bangen um die Existenz: Der PV-Ausbau ging 2026 bereits deutlich zurück. Der Branchenverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) fordert einmal mehr Fakten statt reinen Ankündigungen von der Bundesregierung.

Bei über 41.000 Anträgen mit einem beantragten Fördervolumen von 192 Millionen Euro im Rahmen des letzten PV-Fördercalls für 2026 erhielten lediglich 7.007 Projekte Zusagen. Nach nur 29 Sekunden (in der Kleinanlagenkategorie bis 10 Kilowattpeak (kWp)) waren sämtliche Fördermittel von insgesamt 30,5 Millionen Euro ausgeschöpft. Als Branchenverband erneuert PV&B Austria daher seine Kritik ans Energieministerium, dass nach wie vor die für die Branche entscheidenden Fakten zur geplanten Förderreform ab 2027 und der zwischenzeitlich angekündigten Übergangslösung für alle Projekte, die ab 1.11. fertiggestellt werden, fehlen. Zwar soll die Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) kommende Woche im Parlament eingebracht werden, aus Sicht von PV&B Austria wird es aber noch Wochen dauern, bis auch jene Informationen vorliegen, mit denen die Branche weiterarbeiten kann.

„Egal ob 33 oder 29 Sekunden – wenn die Bundesregierung wirklich Österreichs unabhängige Energieversorgung gewährleisten will, brauchen wir jetzt klare Fakten und zeitgemäße rechtliche Rahmenbedingungen für das Fördersystem ab 2027. Die sinkenden PV-Zubauzahlen sind der klare Beweis dafür, dass eine gesamte Branche trotz hoher Nachfrage in der Schwebe hängt“ , stellt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV&B Austria, klar.

PV-Ausbau brach 2026 massiv ein

Die Auswirkungen des Förderengpasses werden mit Blick auf den diesjährigen Photovoltaik-Ausbau besonders deutlich: Nach 1,6 Gigawatt (GW) im Jahr 2025 werden Stand jetzt für 2026 nur noch rund ein Gigawatt neu zugebaute PV-Leistung erwartet. Das entspricht einem Rückgang von rund 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das erforderliche EAG-Zubauziel von mindestens 1,1 GW jährlich wird damit erstmals verfehlt. Dabei zeigt die hohe Zahl an Förderanträgen eine weiterhin ungebrochene Nachfrage an Photovoltaik und Batteriespeichern.

PV- und Speicherbranche setzt auf rasches Handeln des Energieministeriums

PV&B Austria fordert einmal mehr einen rechtzeitigen Beschluss der EAG-Novelle mit angemessenen Budgetmitteln, um den weiteren PV- und Speicherausbau ab 2027 sicherzustellen. Zudem muss rasch Klarheit über die Förderbedingungen für Projekte in der Übergangslösung ab 1. November – inklusive eines eigenen Fördertopfes – geschaffen werden.

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