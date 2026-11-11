VPNÖ-Zauner ad Hergovich: „Schluss mit den SPÖ-Grabenkämpfen auf dem Rücken der Landsleute!“

St. Pölten (OTS) -

Die heute präsentierte und von einem Deutschen erstellte Stellungnahme lässt Herrn Hergovich endgültig in die Populismusfalle tappen.

Mit Verwunderung reagiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner: „Verunsicherungslandesrat Hergovich hat mit der heute präsentierten Stellungnahme das nächste Kapitel des SPÖ-internen Grabenkampfes aufgeschlagen. Vor der Präsentation des Gutachtens seiner eigenen Landesrätin liegen offensichtlich die Nerven bei Herrn Hergovich blank. Anders ist nicht zu erklären, dass die zuständige Landesrätin beim heutigen PR-Termin offensichtlich nicht anwesend war.“

Neu ist, dass sich Hergovich sogar über die Staatsgrenzen hinweg Schützenhilfe für seine SPÖ-internen Grabenkämpfe sucht - und in Person eines pensionierten deutschen Mediziners fündig wurde.

„In seiner Not lässt Hergovich schon einen Deutschen aus der Wiener Löwelstraße heraus über die Gesundheitsversorgung in Niederösterreich dozieren. Das kann man nicht erfinden. Gibt es jetzt etwa eine Gutachten-Schlammschlacht in der SPÖ? Anscheinend hat Herr Hergovich jetzt schon Angst vor dem Gutachten, das seine eigene Landesrätin bei der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin beauftragt hat. Mit der bestellten Stellungnahme aus dem Ausland greift er seiner Landesrätin nun vor, weil er jetzt schon Sorge hat, dass das Prischl-Gutachten nicht im Sinne seines gefährlichen Populismus ausfällt. Umso interessanter zu beobachten wird jetzt, zu welchem Schluss das Gutachten der zuständigen Landesrätin und Hergovichs SPÖ-Partei-‚Freundin’ Prischl kommt“, betont Zauner.

Abschließend erinnert Zauner Hergovich an seine Verantwortung als Landesrat: „Schluss mit diesen SPÖ-Grabenkämpfen auf dem Rücken der niederösterreichischen Landsleute. Die SPÖ ist für die Umstrukturierung der Notarzt-Stützpunkte in Person von Landesrätin Prischl verantwortlich. Parteiinterne Scharmützel gefährden die Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.“