JG Wien/Malkoč: Rechtsextreme Propaganda hat vor Wiener Schulen keinen Platz!

Wien (OTS) -

Die Junge Generation in der SPÖ Wien (JG Wien) verurteilt die jüngsten Flyeraktionen der rechtsextremen Identitären Bewegung vor Wiener Schulen aufs Schärfste. Mit rassistischen Parolen und Forderungen nach sogenannter „Remigration“ versuchen die Identitären gezielt, Schüler:innen für ihre Ideologie zu gewinnen. Dabei hetzen sie nicht nur gegen Kinder und Jugendliche mit Migrationsgeschichte, sondern erklären auch Lehrkräfte zu politischen Feindbildern.

„Unsere Schulen sind Orte des Lernens, der Vielfalt und des Zusammenhalts. Hier lernen junge Menschen unterschiedlichster Herkunft miteinander und werden von engagierten Pädagog:innen begleitet. Wer Schüler:innen gegen ihre Mitschüler:innen aufhetzt und jene angreift, die tagtäglich unsere Kinder unterrichten, betreibt keine Aufklärung, sondern rechtsextreme Hetze. Das hat vor unseren Schulen nichts verloren!“, stellt Jasmina Malkoč, Vorsitzende der JG Wien, klar.

FPÖ-Jugend und Identitäre: Keine Einzelfälle

Dass sich mit Erik Hametner, dem Vizechef der Freiheitlichen Jugend Oberösterreich, ein führender FPÖ-Jugendfunktionär an den Aktionen vor Wiener Schulen beteiligt hat, zeigt erneut die überregionalen Verflechtungen. Bereits frühere Recherchen zu „Aktion 451“, Vorwürfe rund um mögliche öffentliche Fördergeldflüsse und gemeinsame Auftritte am Wiener Kahlenberg machten die engen Verbindungen zwischen FPÖ-Jugend und Identitären deutlich.

„Wie viele Verbindungen zu Rechtsextremen braucht es noch, bis die FPÖ Konsequenzen zieht? Ob an Universitäten, bei Aufmärschen oder jetzt vor unseren Schulen: Immer wieder tauchen Funktionäre der FPÖ-Jugend im Umfeld der Identitären auf. Herbert Kickl muss endlich Verantwortung übernehmen und für eine klare Trennung sorgen“, fordert Malkoč.

Für die JG Wien ist klar: Gerade weil Rechtsextreme zunehmend versuchen, junge Menschen gezielt anzusprechen, braucht es entschlossene Gegenmaßnahmen. Die Aktionen müssen von den zuständigen Behörden konsequent geprüft und politische Bildung sowie Extremismusprävention an Schulen weiter gestärkt werden.

„Wer junge Menschen nach ihrer Herkunft sortieren und Lehrkräfte zu Feindbildern machen will, hat unsere Demokratie nicht verstanden. Unsere Schulen müssen Orte sein, an denen alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Chancen haben – unabhängig von ihrer Herkunft. Dafür stehen wir als Sozialdemokratie“, so Malkoč abschließend. (Schluss)