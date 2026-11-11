Grünes Gold im Strudelteig: Der Steirerball bekommt seinen eigenen Apfelstrudel – mit Kürbiskernlikör

Wien (OTS) -

Heute, am 11.11., konnte der neue Steirerball-Strudel in Wien erstmals verkostet werden – pünktlich zum Faschingsbeginn und fast zwei Monate vor dem 127. Steirerball in der Wiener Hofburg. Sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karten für den zweifellos fröhligantesten Ball der Saison.

Was passiert, wenn zwei steirische Klassiker aufeinandertreffen? Es entsteht ein Strudel, den es so noch nie gegeben hat: Für den Steirerball 2027 haben die Konditoren der Oststeiermark einen eigenen Apfelstrudel kreiert, der mit steirischem Kürbiskernlikör und Kürbiskernen verfeinert wird. Am Mittwoch, dem 11. November 2026, um 11:11 Uhr lud der Verein der Steirer in Wien zur ersten öffentlichen Verkostung auf den Wiener Heldenplatz ein und läutete damit die Faschingszeit ein.

Apfel und Kürbiskernlikör

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs: „Der Steirerball ist seit jeher ein Fest für alle Sinne. Mit dem eigens für den Steirerball kreierten Ballstrudel zaubern die Oststeirer am 8. Jänner 2027 ein Stück steirische Genusskultur auf das Parkett der Wiener Hofburg. Und alle, die heute zum Heldenplatz kamen, konnten den Ball-Strudel schon jetzt verkosten.“

Stefan Schindler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Oststeiermark: „Apfelstrudel und Kürbiskerne gehören zur Steiermark wie der Walzer zum Ball. Wir haben beides in einem Stück zusammengebracht. Der Likör ist dabei die Brücke, die Frucht und Nussigkeit miteinander verbindet.“

Der neue Steirerball-Strudel

Die Basis für den neu kreierten Steirerball-Strudel bildet ein klassischer, hauchdünn ausgezogener Strudelteig, gefüllt mit saftigen steirischen Äpfeln aus der Oststeiermark. Das Besondere: Die Rosinen wurden in Kürbiskernlikör eingelegt, und auch in der Füllung sorgt ein Schuss des Likörs für eine nussig-süße, leicht karamellige Note. Geröstete, gehackte Kürbiskerne verleihen dem Strudel zusätzlich Biss und den charakteristischen grünen Akzent. Der Kürbiskernlikör stammt aus der Oststeiermark.

Ein Geschmack der Steiermark für den Ballabend

Am Ballabend selbst wird der Steirerball-Strudel angeboten. Damit setzt der Steirerball seine Tradition fort, steirische Kulinarik in den Mittelpunkt des Abends zu stellen. Zakostelsky weiter: „Der Steirerball liefert jedes Jahr ein neues Stück Steiermark. Er bringt Menschen zusammen, die ihre Heimat, ihre Traditionen und die steirische Lebensfreude schätzen. Umso mehr freuen wir uns schon jetzt auf diese Weltpremiere für den Gaumen.“

Jetzt Tickets sichern!

Die Karten für den fröhliganten Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet Ꞓ 129,-- Euro pro Person. Studierende, Schüler:innen und Lehrlinge bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-, Schüler:innen- oder Lehrlingsausweises 49,-- Euro. Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Sponsoren und Partner

„All das wäre auch dieses Jahr nicht ohne die Unterstützung unserer Sponsoren und Partnern möglich“, so Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. „Ein ganz besonderer Dank gilt unseren langjährigen Sponsoren, die uns seit dem ersten Ball 2011 in der Wiener Hofburg die Treue halten: GRAWE Versicherung/Schelhammer Capital Bank, Raiffeisen-Landesbank, Energie Steiermark, Verbund und dem Druckhaus Thalerhof.“

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.