Denkmalenthüllung am ehemaligen Ankerbrotgelände: WUNDERWERK Wien lädt zum Gedenken ein

Wien (OTS) -

Mit einem Gedenkgottesdienst und der Enthüllung eines Denkmals hat WUNDERWERK Wien am Sonntag, 8. November 2026, an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und Zwangsarbeit auf dem ehemaligen Gelände der Ankerbrotfabrik erinnert. Die Veranstaltung in der Expedithalle in Wien-Favoriten stand im Zeichen des Erinnerns, des Gedenkens und der Verantwortung, Antisemitismus entgegenzutreten.

Erinnerung an die Geschichte des Ortes

Nach dem „Anschluss“ Österreichs wurden die jüdischen Eigentümer der Ankerbrotfabrik, die Gebrüder Mendl, enteignet und der Betrieb „arisiert“. Im Jahr 1944 wurden zahlreiche ungarisch-jüdische Menschen nach Wien verschleppt. Mehrere Hundert von ihnen mussten auf dem Gelände der Ankerbrotfabrik unter Gewalt, Hunger und Angst Zwangsarbeit leisten.

Das nun enthüllte Denkmal soll die Erinnerung an die Opfer bewahren und die Geschichte des Ortes dauerhaft sichtbar machen. WUNDERWERK Wien verbindet damit das Anliegen, der Opfer würdig zu gedenken und Verantwortung für eine lebendige Erinnerungskultur zu übernehmen.

„Die Expedit Halle ist ein Ort mit Geschichte. Ein Ort, an dem Brot gebacken wurde. Ein Ort, der nach Brot roch. Ein Ort, an dem durch viele Hände Brot für Wien entstand. Doch es ist auch ein trauriger Ort: ein Ort des Hungers, der Ausbeutung und menschenverachtender Behandlung. An diesem Ort wollen wir einen Unterschied machen. Wir setzen den Menschen, die hier gelitten haben, ein Denkmal gegen das Vergessen, gegen die Ungerechtigkeit und für die Würde, Erinnerung und Zukunft.“ Benjamin Brestak, Hauptpastor von WUNDERWERK Wien

Videobotschaft der Familie Blaustein aus Brooklyn

Ein besonders bewegender Moment der Gedenkfeier war eine Videobotschaft von Sim Blaustein und seiner Mutter Miriam Blaustein aus Brooklyn, New York. Miriams Mutter Chaia und deren Familie, die Familie Lebovits, wurden im März 1944 aus ihrem Zuhause in Kiskunhalas, Ungarn, verschleppt und zur Zwangsarbeit nach Wien gebracht. Die Blausteins sind direkte Nachfahren dieser Zwangsarbeiter.

In dem Video las Miriam Blaustein aus dem Buch „I Will Meditate on Your Wonders“ ihres Onkels Naftula Lebovits vor. Darin erinnert er sich als Erwachsener an seine Zeit in der Schrankenberggasse 32, wo er als knapp zehnjähriger Bub lebte:

„Jeden Morgen rochen wir das frisch gebackene Brot, aber wir bekamen keines zu essen.“ – Naftula Lebovits, vorgelesen von Miriam Blaustein

Sim Blaustein sagte in der Botschaft: „Es bedeutet uns sehr viel, dass es jetzt endlich ein Denkmal für die Opfer dieser Zwangsarbeit gibt. Wie wichtig es ist, Intoleranz zu bekämpfen und freundlich zu anderen Menschen zu sein – das liegt uns allen am Herzen.“

Die Botschaft machte deutlich, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus bis heute in den Familien der Betroffenen nachwirken. Das Denkmal ist damit nicht nur ein Zeichen der Erinnerung, sondern auch eine Verbindung zu den Menschen, deren Familiengeschichte untrennbar mit diesem Ort verknüpft ist.

Gedenken und Begegnung

Der Gedenkgottesdienst begann um 10:00 Uhr in der Expedithalle. Ab 12:30 Uhr folgte die Enthüllung des Denkmals. Im Anschluss bot eine Begegnung bei Fingerfood, einschließlich koscherer Verpflegung, Raum für persönlichen Austausch.

Ehrengäste bei der Denkmalenthüllung