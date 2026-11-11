B 122 Tröstelberg: Generalsanierung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Generalsanierung der Landesstraße B 122 im Bereich Tröstelberg im Gemeindegebiet von Haidershofen ist abgeschlossen. Auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern wurde die Fahrbahn aufgrund ihres Schadensbildes umfassend erneuert und verbreitert. Die Erdbauarbeiten sowie die Lieferung der ungebundenen Tragschichten führte die Klaus Stockinger Erdbau GmbH durch. Die Entwässerungsarbeiten, der Einbau der ungebundenen Tragschichten, der Filterschichten und der Bankette sowie die Montage der Straßenausrüstung übernahmen die Mitarbeiter der NÖ Straßenmeisterei St. Peter/Au. Die Fräs- und Asphaltarbeiten wurden von der Strabag AG ausgeführt.

Die Kosten für die Generalsanierung beliefen sich auf rund 770.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Im Zuge der Baumaßnahmen wurde außerdem eine Bushaltestelle für die Gemeinde Haidershofen verlegt und an den neuen Straßenverlauf der B 122 angepasst. Der sanierte Straßenabschnitt wird von durchschnittlich rund 7.000 Fahrzeugen pro Tag befahren. Vor Beginn der Arbeiten wies die B 122 in diesem Bereich zahlreiche Schäden wie Setzungen an den Fahrbahnrändern, Netzrisse und Spurrinnen auf. Zudem war die Fahrbahn auf einer Gesamtlänge von rund 1,2 Kilometern zu schmal.

Im Zuge der Generalsanierung erfolgten eine Verbreiterung der Fahrbahn und eine geringfügige Kurvenkorrektur. Gleichzeitig wurde die gesamte Straßenentwässerung erneuert. Für die Sanierung des Oberbaues fräste man die bestehende Asphaltschichte rund zehn Zentimeter tief ab. Anschließend kamen eine sieben Zentimeter starke bituminöse Binderschichte sowie eine 3,5 Zentimeter starke bituminöse Deckschichte zur Ausführung. Im Bereich der Fahrbahnverbreiterung und Kurvenkorrektur ergänzte eine zehn Zentimeter dicke bituminöse Tragschichte den Aufbau unterhalb der Binderschichte. Abschließend erfolgte die erforderliche Bodenmarkierung.