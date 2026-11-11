- 11.11.2026, 12:29:32
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- OTS0111
Termine am 12. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 17.00 Uhr, Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung mit Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits (1., Neuer Markt/Ecke Kupferschmiedgasse)
(Schluss) red
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