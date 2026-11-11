Helga Krismer: Notarzt-Gutachten bestätigt Befürchtungen: „Jetzt müssen SPÖ-Landesräte liefern – Sicherheit im Notfall hat Vorrang“

St. Pölten (OTS) -

„Seit dem Beschluss des Gesundheitsplans 2040+ bekomme ich Anrufe aus genau jenen Regionen, in denen jetzt Notarztstützpunkte geschlossen werden sollen. Die Menschen haben Angst, dass im Notfall niemand rechtzeitig da ist – und dieses Gutachten bestätigt diese Sorge schwarz auf weiß“, so Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen NÖ.

„Das jetzt präsentierte Gutachten zeigt klar, was wir seit Tag 1 kritisieren: Wenn von 32 auf 21 Notarztstandorte reduziert wird, verschlechtert sich die Patient*innenversorgung. Genau deshalb haben wir Grünen dieses Gesundheitschaos im Landtag abgelehnt – und genau deshalb kämpfen wir seither gegen diese Schließungen.“

Die Schwachstellen, die Fischer aufzählt, sind alle längst am Tisch:

längere Anfahrtszeiten, Notärzt:innen, die vor Ort fehlen, Ersatzsysteme, die bis 1. April 2027 gar nicht einsatzbereit sind.

„Das ist kein neuer Befund, das ist eine Bestätigung. Die entscheidende Frage ist daher: Welche konkrete Lösung legen die SPÖ-Landesrät*innen Sven Hergovich und Eva Prischl jetzt in ihrer eigenen Zuständigkeit für das Rettungswesen vor – und wann?“

Wenn die Landesregierung mit SPÖ, ÖVP und FPÖ an einem Beschluss festhält, der laut eigenem Gutachten zu längeren Wartezeiten und schlechterer Versorgung führt, dann reicht ein weiteres Papier nicht. Wer die Reduktion der Notarztstützpunkte zulässt, muss auch sagen:

Wie viele Notärzt:innen und hochqualifizierte Notfallsanitäter:innen bis 2027 tatsächlich ausgebildet und verfügbar sind. Welche maximale Eintreffzeit im Notfall für jede Region in Niederösterreich garantiert wird. Welche Standorte offenbleiben, solange diese Sicherheit nicht erfüllt ist.

„Es geht um die Gesundheit und Sicherheit aller Menschen in Niederösterreich, gerade dann, wenn jede Sekunde zählt. Schluss mit politischen Spielchen, her mit belastbaren Fakten und Beschlüssen, die die Versorgung wirklich sichern“, so Krismer.

Die SPÖ verwirrt die Menschen seit Anbeginn in den Regionen, z.B. aktuell im Mostviertel: Während Waidhofen/Ybbs laut Beschluss aller Regierungsparteien ÖVP-FPÖ-SPÖ schließen muss, spielt die SPÖ ein falsches Spiel und stellt sich gegen das Aus des Notarztstützpunktes Waidhofen/Ybbs während SPÖ-Landesrätin Prischl gleichzeitig eine Lösung mit Oberösterreich in Weyer präsentiert.