  • 11.11.2026, 12:21:02
  • /
  • OTS0107

Allacher: Weihnachtsgeschenke mit persönlicher Note

Vom edlen Wein bis zum individuellen Etikett – das Weingut Allacher macht Weihnachten zum Genusserlebnis.

Ein guter Wein macht Freude. Ein persönlich gestaltetes Weinflaschenetikett zeigt darüber hinaus besondere Wertschätzung

Michael Allacher

1/2
Gols/Wien (OTS) - 

Gols/Wien, 2026 11 11: Eine Flasche Wein zu Weihnachten? Ein Klassiker. Eine Flasche mit dem Namen des Beschenkten? Ein Geschenk, das in Erinnerung bleibt. Das Weingut Allacher Vinum Pannonia aus Gols setzt heuer auf persönliche Weihnachtspräsente und originelle Genussideen.

Besonders exklusiv: Magnumflaschen mit individuell gestalteten Etiketten, persönlicher Widmung in einer edlen Holzkiste. Die Geschenkboxen kosten zwischen 42,90 und 62,90 Euro.

„Ein guter Wein macht Freude. Ein persönlich gestaltetes Weinflaschenetikett zeigt darüber hinaus besondere Wertschätzung“, erklärt Winzer Michael Allacher.

Genuss für jedes Budget: Die Weihnachtskollektion reicht von Weinliebhaber-Boxen mit drei Weinen und Schokolade ab 35 Euro über winterliche Genuss-Sets mit Gläsern und Heißgetränke-Rezepten bis zu alkoholfreien Geschenkvarianten. Das Nikolaus-Sackerl gibt es bereits um 19,90 Euro.

Für anspruchsvolle Genießer bietet Allacher eine Weihnachtsselektion mit zwölf Weinen und Schokolade um 119,90 Euro. „Wein ist mehr als ein traditionelles Weihnachtsgeschenk. Er kann eine ganz persönliche Botschaft vermitteln“, so Michael Allacher.

Bestellungen aus Österreich sollten bis spätestens 17. Dezember, aus Deutschland bis 16. Dezember 2026 erfolgen.

Erhältlich: www.allacher.com und direkt ab Hof in Gols.

Fotos: https://we.tl/t-6haNyyriiKOY8xcB

Rückfragen & Kontakt

WM-PR OG
Anatol Eschelmüller
Telefon: +43 (0)664 25215 26
E-Mail: [email protected]
Michael Stadlinger
Telefon: 068181963600
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wm-pr.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

WM-PR

Rückfragen & Kontakt

WM-PR OG
Anatol Eschelmüller
Telefon: +43 (0)664 25215 26
E-Mail: [email protected]
Michael Stadlinger
Telefon: 068181963600
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wm-pr.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright