Allacher: Weihnachtsgeschenke mit persönlicher Note

Gols/Wien (OTS) -

Gols/Wien, 2026 11 11: Eine Flasche Wein zu Weihnachten? Ein Klassiker. Eine Flasche mit dem Namen des Beschenkten? Ein Geschenk, das in Erinnerung bleibt. Das Weingut Allacher Vinum Pannonia aus Gols setzt heuer auf persönliche Weihnachtspräsente und originelle Genussideen.

Besonders exklusiv: Magnumflaschen mit individuell gestalteten Etiketten, persönlicher Widmung in einer edlen Holzkiste. Die Geschenkboxen kosten zwischen 42,90 und 62,90 Euro.

„Ein guter Wein macht Freude. Ein persönlich gestaltetes Weinflaschenetikett zeigt darüber hinaus besondere Wertschätzung “, erklärt Winzer Michael Allacher.

Genuss für jedes Budget: Die Weihnachtskollektion reicht von Weinliebhaber-Boxen mit drei Weinen und Schokolade ab 35 Euro über winterliche Genuss-Sets mit Gläsern und Heißgetränke-Rezepten bis zu alkoholfreien Geschenkvarianten. Das Nikolaus-Sackerl gibt es bereits um 19,90 Euro.

Für anspruchsvolle Genießer bietet Allacher eine Weihnachtsselektion mit zwölf Weinen und Schokolade um 119,90 Euro. „Wein ist mehr als ein traditionelles Weihnachtsgeschenk. Er kann eine ganz persönliche Botschaft vermitteln“ , so Michael Allacher.

Bestellungen aus Österreich sollten bis spätestens 17. Dezember, aus Deutschland bis 16. Dezember 2026 erfolgen.

Erhältlich: www.allacher.com und direkt ab Hof in Gols.

Fotos: https://we.tl/t-6haNyyriiKOY8xcB