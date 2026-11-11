Tag des Apfels: LH Mikl-Leitner wirbt für heimische Qualität und Regionalität

St. Pölten (OTS) -

Übermorgen Freitag, dem 13. November, steht eines der beliebtesten heimischen Obstprodukte im Mittelpunkt: der Apfel. Anlässlich des traditionellen „Tags des Apfels“ unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Bedeutung des heimischen Obstbaus und appelliert, beim Einkauf bewusst zu regionalen Produkten zu greifen.

„Ob frisch vom Baum, als Apfelmus oder im Apfelstrudel – unsere heimischen Äpfel sind ein Stück Lebensqualität und Genuss“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wer zu heimischen Äpfeln greife, entscheide sich nicht nur für Qualität und Frische, sondern unterstütze gleichzeitig die niederösterreichischen Obstbäuerinnen und Obstbauern. „Unsere Bauernfamilien leisten tagtäglich unglaublich viel. Sie versorgen uns mit hochwertigen Lebensmitteln, sichern Arbeitsplätze und Wertschöpfung in unseren Regionen und pflegen unsere einzigartige Kulturlandschaft. Dafür gebührt ihnen unser großer Dank und unsere Wertschätzung“, betont Mikl-Leitner.

Auch der Obmann des NÖ Obstbauverbandes, Obstbaumeister Martin Sedelmaier, unterstreicht: „Unsere Obstbäuerinnen und Obstbauern leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag zur regionalen Versorgung, sichern Arbeitsplätze und Wertschöpfung im ländlichen Raum und erhalten mit ihrer Arbeit unsere wertvolle Kulturlandschaft – jeder Griff zum heimischen Apfel ist daher auch ein klares Bekenntnis zu unseren niederösterreichischen Obstbaubetrieben und ihren Leistungen.“

Welche Bedeutung der Obstbau in Niederösterreich hat, zeigen die Zahlen: Rund 1.100 Obstbaubetriebe bewirtschaften insgesamt etwa 2.700 Hektar Intensivobstbauflächen. Davon entfallen rund 800 Hektar auf Kernobst wie Äpfel und Birnen, rund 700 auf Beerenobst, etwa 400 Hektar auf Schalen- und rund 800 Hektar auf Steinobst wie Marillen und Zwetschken.

Gerade die vergangenen Jahre hätten gezeigt, vor welchen Herausforderungen die heimische Landwirtschaft stehe – von Wetterextremen über steigende Kosten bis hin zum wirtschaftlichen Druck. Umso wichtiger sei es, die heimischen Betriebe zu stärken und regionalen Produkten den Vorzug zu geben, so die Landeshauptfrau. „Wir müssen dafür sorgen, dass das, was bei uns daheim wächst und produziert wird, auch in den Regalen und auf unseren Tellern landet. Denn jeder Griff zu einem heimischen Apfel ist auch ein Bekenntnis zu unserer Landwirtschaft und zu unserer Heimat“, bekräftigt Mikl-Leitner.