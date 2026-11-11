Fünfte „Soko Linz“-Staffel in ORF 1 mit insgesamt 2,992 Millionen Zuseherinnen und Zusehern

Wien (OTS) -

Top-Quoten mit neuen Marktanteils-Spitzenwerten in allen Zielgruppen für das bereits bestens eingespielte Top-Team! Von 8. September bis 10. November 2026 kämpften Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 – sowie zum Saisonfinale in einer Doppelfolge – in ihrer zweiten gemeinsamen und insgesamt fünften „Soko Linz“-Staffel wieder gegen das Unrecht – und insgesamt 2,992 Millionen Zuseher:innen und damit 40 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) waren mit dabei. Mit bis zu 638.000 und durchschnittlich 604.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 24 Prozent Marktanteil (12+) am stärksten genutzt wurde die Episode „Absprung“ am 13. Oktober. Die stärksten Marktanteile in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 erzielte die Auftaktfolge „Bodycheck“ am 8. September mit 31 und 23 Prozent. Im Schnitt wollten sich 544.000 (vorläufige Gewichtung) die zehn neuen Ausgaben nicht entgehen lassen. Bei den durchschnittlichen Marktanteilen der Staffel konnten die Rekorde der vorangegangenen Saison mit Werten von 23 (12+), 25 (12–29) und 19 Prozent (12–49) sogar noch einmal gebrochen werden. Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

Auch die ORF-Videostreams der aktuellen „Soko Linz“- Saison wurden intensiv genutzt: Die vom ORF bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) bisher insgesamt 17,6 Millionen Nutzungsminuten, 666.000 Bruttoviews (Videostarts) und 509.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) sowie eine bisherige Top-Durchschnittsreichweite von 49.000 für Folge 1 (live und on demand). Alle Sendungen sind weiterhin auf ORF ON verfügbar.

Dreharbeiten zur sechsten „Soko Linz“-Staffel abgeschlossen

Auch abseits der Bildschirme waren Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co im Einsatz. Die Dreharbeiten zur sechsten Saison mit zehn neuen Fällen voller Spannung, Humor und Emotion, die 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein sollen, sind bereits abgeschlossen. Doch egal welche Herausforderung wartet, eines ist sicher: Das Linzer Dreamteam hält zusammen. In Episodenrollen sind u. a. Romeo Kaltenbrunner, Agnes Hausmann, Daniel Keberle, Fabia Matuschek, Elif Duygu, Felix Oitzinger, Hilde Dalik, Mikka Forcher, Anton Noori, Erika Deutinger, Stefano Bernardin, Kristina Sprenger und Sabrina Reiter zu sehen. Für die Regie zeichnen die „Soko Linz“-erfahrenen Franziska Pflaum, Claudia Jüptner-Jonstorff und Chris Raiber verantwortlich. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Headwriterin Alrun Fichtenbauer, Philipp Altmann, Nicola Dörper, Charlotte Weg und Hannes Blamayer, Sophia Sixta, Harald Haller, Fabian Rausch, Christiane Kalss und Samuel Deisenberger.