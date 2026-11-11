  • 11.11.2026, 11:59:02
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Die Welt tanzt im Wiener Rathaus am 17. April 2027

33. Wiener Flüchtlingsball lädt zur rauschenden Nacht der Solidarität.

Wien (OTS) - 

Am 17. April 2027 wird das Wiener Rathaus wieder zum lebendigsten Treffpunkt der Stadt. Beim 33. Wiener Flüchtlingsball feiern tausende Gäste aus unterschiedlichen Kulturen, Generationen und Lebenswelten eine Nacht voller Musik, Begegnung und Solidarität. Der Ball zählt seit mehr als drei Jahrzehnten zu den außergewöhnlichsten Veranstaltungen Wiens und steht wie kaum ein anderes Event für Vielfalt, Menschlichkeit und gelebten Zusammenhalt.

Ob Balkan Beats, Klezmer, Global Beats, Folk-Rock, österreichische Mundartmusik oder Open-Air-Disco - das musikalische Programm führt durch Kontinente, Kulturen und Sprachräume und macht das Rathaus zur Tanzfläche für die ganze Welt.

Diesmal mit dabei: BülBül Manush, Prince Zeka, Birgit Denk und Band (Willi-Resetarits-Preisträgerin 2026), Baba Yaga, Norbert Schneider und Band, Panasea, Chris Beer & the Flaffidoodab Collective. Im Arkadenhof sorgen die DJs D.B.H, Lenia und Cay Taylan für ausgelassene Stimmung bis in die Morgenstunden. Ein Höhepunkt des Abends ist zudem die Verleihung des Willi-Resetarits-Preises durch die Stadt Wien.

Verein Projekt Integrationshaus – 30 Jahre BE A MENSCH

Das Integrationshaus ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen, Migrant*innen, Kindern und Jugendlichen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das Integrationshaus hilft ihnen, Zukunftsperspektiven zu finden und ist ein Praxisbeispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Rund 190 Mitarbeiter*innen zeigen gemeinsam mit Freiwilligen tagtäglich, wie die Aufnahme, Integration und Unterstützung von Rat- und Schutzsuchenden bestmöglich funktioniert.

Kontakt: Isabella Tömpe, Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: +43 699 15161063, Mail: [email protected]

Pressefotos: www.integrationshaus.at/presse

33. Wiener Flüchtlingsball

Am 17. April 2027 wird das Wiener Rathaus wieder zum 
lebendigsten Treffpunkt der Stadt. Beim 33. Wiener 
Flüchtlingsball feiern tausende Gäste aus unterschiedlichsten 
Kulturen, Generationen und Lebenswelten eine Nacht voller Musik, 
Begegnung und Solidarität. Der Ball zählt seit mehr als drei 
Jahrzehnten zu den außergewöhnlichsten Veranstaltungen Wiens 
und steht wie kaum ein anderes Event für Vielfalt, Menschlichkeit 
und gelebten Zusammenhalt.

Ob Balkan Beats, Klezmer, Global Beats, Folk-Rock, österreichische 
Mundartmusik oder Open-Air-Disco - das musikalische Programm 
führt durch Kontinente, Kulturen und Sprachräume und macht das 
Rathaus zur Tanzfläche für die ganze Welt. 

Kartenvorverkauf: Ö-Ticket, Wien-Ticket , Bank Austria und in den 
Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie in allen Bank Austria Filialen

Datum: 17.04.2027, 20:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Rathaus Wien
Friedrich-Schmidt-Platz 1
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.fluechtlingsball.at/de/

Rückfragen & Kontakt

Verein Projekt Integrationshaus
Isabella Tömpe
Telefon: +43 699 15161063
E-Mail: [email protected]

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[Samstag, 17.04.2027, 20:00]

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