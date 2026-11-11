Gutachten zu Notarzt-Schließungen: Gleichwertiger Ersatz nicht sichergestellt

St. Pölten (OTS) -

Ein vom SPÖ-Landtagsklub beauftragtes Gutachten von Prof. Dr. Matthias Fischer kommt zu einem kritischen Befund über die geplante Schließung von elf der 32 niederösterreichischen Notarztstützpunkte im April 2027: Die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen reichen nicht aus, um eine gleichwertige und sichere Versorgung zu gewährleisten.

Laut Gutachten steigt die durchschnittliche Fahrzeit der Notärzte durch die Schließungen von 12,38 auf 14,49 Minuten. Bei schweren Notfällen bleibt notärztliche Hilfe vor Ort unverzichtbar. Gleichzeitig fehlen zum geplanten Schließungstermin ausreichend qualifiziertes Ersatzpersonal und die Voraussetzungen für eine umfassendere Übertragung ärztlicher Aufgaben. Nur 26 der 86 RTW-C-Standorte sollen dann durchgehend mit Notfallsanitätern mit erweiterten Kompetenzen besetzt sein. Telemedizin und Flugrettung können unterstützen, bieten aber keinen pauschalen Ersatz.

Die SPÖ hatte dem Gesundheitspakt 2040+ gemeinsam mit ÖVP und FPÖ unter der Voraussetzung zugestimmt, dass Veränderungen Verbesserungen bringen und bestehende Angebote nur bei mindestens gleichwertigem Ersatz wegfallen. Diese Voraussetzung ist bei den geplanten Notarzt-Schließungen nicht erfüllt.

„Wir stehen zum gemeinsam vereinbarten Ziel einer besseren Gesundheitsversorgung, aber nicht zu einem Sparpaket im Gesundheitssystem. Für uns ist daher klar: Keine Schließung der Notarztstandorte 2027, weil der gleichwertige Ersatz fehlt. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit“, betont SPÖ-NÖ-Vorsitzender, Landesrat Sven Hergovich.

„Die Qualität der Ausbildung hat einen hohen Einfluss auf die Überlebensrate der Patientinnen und Patienten. Ich war deshalb überrascht, dass man in Niederösterreich die Veränderung der Strukturen vornehmen möchte, bevor die Ersatzmaßnahmen umgesetzt sind. Zudem stellt der Notarzt und das Tempo des Eintreffens des Notarztes einen Überlebensvorteil bei vielen Krankheitsbildern dar. Die Gleichwertigkeit der Ersatzmaßnahmen ist deshalb nicht gegeben. Es kommt zu einer Verschlechterung der Versorgung“, so Prof. Dr. Matthias Fischer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte, abschließend.