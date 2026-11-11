Belvedere 21: Civa – Contemporary Immersive Virtual Art. postacceleration

Wien (OTS) -

Die sechste Ausgabe von Civa widmet sich im Belvedere 21 unter dem Titel postacceleration einer Gegenwart, die von der Gleichzeitigkeit technologischer Beschleunigung, ökologischer Krisen, politischer Konflikte und globaler Informationsströme geprägt ist. Die ausgestellten Werke von Eyez Li (Mingtong Li), Nolan Oswald Dennis, Kyriaki Goni, Silke Grabinger und Letta Shtohryn hinterfragen den Anspruch permanenter Optimierung und eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Zeit, Resonanz und Resilienz.

Ereignisse und Bilder aus aller Welt erreichen uns nahezu zeitgleich, überlagern sich, konkurrieren um unsere Aufmerksamkeit. Zugleich treffen unterschiedliche zeitliche Dynamiken aufeinander, beeinflussen sich gegenseitig und geraten mitunter in Widerspruch. postacceleration beschreibt insofern nicht den Zustand nach der Beschleunigung, sondern eine Gegenwart, in der Beschleunigung selbst zum Standard geworden ist. Nicht allein die Geschwindigkeit von Veränderungen, sondern vor allem ihre Gleichzeitigkeit bestimmt unsere Wahrnehmung und unser Handeln. Vor diesem Hintergrund versammelt die Ausstellung fünf künstlerische Positionen, die den vorherrschenden Logiken von Beschleunigung und Effizienz alternative Vorstellungen von Zeit, Beziehung und Koexistenz entgegensetzen.

Stella Rollig, Generaldirektorin des Belvedere: In einer Zeit, in der technologische Entwicklungen unsere Wahrnehmung der Welt, die Wissensproduktion und unsere Beziehungen zunehmend bestimmen, braucht es Räume für kritische Reflexion. Civa versteht künstlerische Forschung als Möglichkeit, bestehende Zusammenhänge aus neuen Perspektiven zu betrachten und Möglichkeitsräume jenseits des unmittelbar Sichtbaren und Verwertbaren zu erschließen.

Die Arbeiten der Künstler*innen Eyez Li (Mingtong Li), Nolan Oswald Dennis, Kyriaki Goni, Silke Grabinger und Letta Shtohryn setzen an den Schnittstellen von Technologie, Geschichte und Ökologie an: Sie bringen kosmische Zyklen mit kolonialen Geschichtsschreibungen in Beziehung, untersuchen die ökologischen Dimensionen digitaler Infrastrukturen und fragen nach der emotionalen Resonanz künstlicher Intelligenz sowie nach verkörperter Erinnerung in Soft-Robotik. Dabei nehmen sie technologische Heilsversprechen ebenso kritisch in den Blick wie vermeintlich einfache Gegenentwürfe und erkunden, wie sich durch Aufmerksamkeit und Resonanz neue Formen der Beziehung und der Koexistenz jenseits von Kontrolle und Rückzug entwickeln lassen.

Vielleicht liegt die eigentliche Herausforderung unserer Gegenwart weniger in ihrer Geschwindigkeit als in der Gleichzeitigkeit, mit der Krisen, technologische Entwicklungen, Informationen und widersprüchliche Wirklichkeiten auf uns einwirken. Mit postacceleration möchte ich dieser Überforderung weder mit einfachen Antworten noch mit dem Ruf nach Entschleunigung begegnen, sondern einen Raum öffnen, in dem unterschiedliche Rhythmen und Zeitlichkeiten nebeneinander bestehen können. Die fünf künstlerischen Positionen untersuchen, wie Technologien unsere Beziehungen zur Welt verändern und welche Geschichten und Abhängigkeiten dabei sichtbar werden. Es geht um die Frage, wie wir innerhalb zahlreicher Widersprüche handlungs- und dialogfähig bleiben können. postacceleration lädt dazu ein, Komplexität auszuhalten, Resonanz zuzulassen und unsere Gegenwart nicht als Ansammlung voneinander getrennter Ereignisse, sondern als lebendiges Geflecht wechselseitiger Beziehungen zu begreifen , so Kuratorin Eva Fischer.

Seit seiner Gründung im Jahr 2021 beleuchtet Civa das Zusammenspiel aktueller Technologien, gesellschaftlicher Realitäten und Erfahrungen in digitalen, physischen und hybriden Räumen. Aus einem während eines Lockdowns entstandenen kollektiven virtuellen Raum hat sich eine transdisziplinäre Plattform entwickelt, die künstlerische Praxis mit Fragestellungen aus Wissenschaft und Technologie zusammenführt. Das begleitende Rahmenprogramm vertieft die thematischen Schwerpunkte der Ausstellung in unterschiedlichen Formaten wie dialogischen Führungen, Performances, Lesekreisen, Künstler*innengesprächen, Workshops und einer Filmvorführung. Im Mittelpunkt steht ein Verständnis von Forschung als offene Praxis, die über unmittelbar verwertbare Ergebnisse hinausgeht, bislang wenig beachtete Zusammenhänge sichtbar macht und andere Formen des Denkens und Handelns erprobt.

Die Ausstellung wird von einer zweisprachigen Publikation mit Beiträgen von Fahim Amir, Laura Cugusi, Eva Fischer, Stella Rollig und Vasilena Stoyanova begleitet und erscheint im Dezember 2026 im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König.

Civa wird gemeinsam von Belvedere 21 und Eva Fischer (sound:frame) realisiert.

Die Pressemappe zur Ausstellung sowie die Pressebilder stehen HIER zum Download bereit.