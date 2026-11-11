Sportministerium: Ausbau der Täglichen Bewegungseinheit für Kinder und Jugendliche – ÖGK und BVAEB beteiligen sich

Wien (OTS) -

Die Tägliche Bewegungseinheit (TBE) für Kinder und Jugendliche wird weiter ausgebaut und erhält eine breitere finanzielle Basis. Ab 2027 stehen für das österreichweit größte Bewegungsprogramm insgesamt rund 27 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Das ist ein Plus von fast 50 Prozent seit dem Amtsantritt der Bundesregierung 2025. Möglich macht das neben höheren Beiträgen von Bund und Länder auch die Beteiligung der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). Damit tragen erstmals zwei Sozialversicherungsträger die Finanzierung der TBE mit. Die zusätzlichen Mittel ermöglichen neue Angebote, die Bewegung stärker im Alltag der Schulen verankern sollen. Das gaben Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt, Gesundheitsministerin Korinna Schumann, ÖGK-Obmann Andreas Huss und die stellvertretende BVAEB-Obfrau Bernadett Humer am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

Bereits 401.360 Kinder und Jugendliche erreicht

Im vergangenen Kindergarten- und Schuljahr erreichte die Tägliche Bewegungseinheit rund 401.360 Kinder und Jugendliche in 4.012 Bildungseinrichtungen in ganz Österreich. Seit Frühjahr 2025 wurde das Programm schrittweise ausgebaut und das jährliche Budget zunächst auf rund 20 Millionen Euro erhöht.

Der Ausbau ist angesichts des Bewegungsmangels bei Kindern und Jugendlichen besonders wichtig. Mehr als 80 Prozent der Mädchen und mehr als 70 Prozent der Buben in Österreich erreichen die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation nicht.

Die Tägliche Bewegungseinheit setzt deshalb möglichst früh an: Ausgebildete Bewegungscoaches gestalten gemeinsam mit den Pädagoginnen und Pädagogen zusätzliche Bewegungsstunden in Kindergärten und Schulen. Ergänzt wird das Programm durch flexible Angebote, etwa im Schwimmen, und Maßnahmen zur Förderung einer bewegungsfreundlichen Schulkultur. Die bisherigen Evaluierungen zeigen eine hohe Akzeptanz und positive Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit und das soziale Miteinander.

Sozialversicherung unterstützt neue Angebote für den Schulalltag

Mit der finanziellen Beteiligung von ÖGK und BVAEB in Höhe von 1,55 Millionen Euro jährlich wird die Zusammenarbeit zwischen Sport- und Gesundheitspolitik vertieft. Die zusätzlichen Mittel fließen insbesondere in die Förderung der Bewegungskultur. Ziel ist es, Bewegung nicht auf einzelne Sportstunden zu beschränken, sondern sie zum selbstverständlichen Bestandteil des gesamten Schulalltags zu machen.

Dafür werden mehrere neue Maßnahmen umgesetzt: Eltern erhalten gezielte Informationen über die Bedeutung regelmäßiger Bewegung und Sportangebote in ihrer Region. Kurze Bewegungspausen werden direkt in den Unterricht integriert. Für die ersten Volksschulklassen werden Bewegungstaschen mit Materialien bereitgestellt, die gemeinsam mit den Lehrpersonen genutzt werden können. An Schulen der Sekundarstufe I entstehen zusätzliche Bewegungsstationen.

Schmidt sieht darin einen wichtigen Schritt, um Gesundheitsvorsorge bereits im Kindesalter zu stärken. Sie dankt Gesundheitsministerin Schumann und der Selbstverwaltung der beiden Sozialversicherungsträger für die Zusammenarbeit. Die Beteiligung der Sozialversicherung zeige, dass Bewegungsförderung eine gemeinsame Aufgabe von Sport-, Bildungs- und Gesundheitspolitik sei.

„Jeder Euro, den wir heute in die Bewegung unserer Kinder investieren, ist gut investiertes Geld. Mit der Täglichen Bewegungseinheit bringen wir zusätzlichen Sport direkt zu den Kindern und erreichen damit gerade auch jene, die sonst wenig Möglichkeiten haben, sich sportlich zu betätigen. Dass es uns jetzt gelungen ist, auch die Sozialversicherung als Partner zu gewinnen, ist ein großer Erfolg. Denn Bewegungsförderung ist nicht nur Aufgabe der Sportpolitik, sondern eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung“, betont Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann: „Gesundheit beginnt nicht erst in der Arztpraxis oder im Krankenhaus. Sie beginnt schon im Kindesalter – und Bewegung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Kinder, die sich regelmäßig bewegen, stärken nicht nur ihre körperliche Gesundheit, sondern auch ihr Selbstvertrauen, ihre Konzentration und ihr Wohlbefinden. Deshalb ist es so wichtig, dass Bewegung für alle Kinder selbstverständlich wird – unabhängig vom Einkommen der Eltern oder davon, ob sie in einem Sportverein angemeldet sind. Mit den Mitteln aus dem Gesundheitsreformfonds in Höhe von 80 Millionen Euro investieren wir genau hier, nämlich bei der Prävention von Erkrankungen, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Denn eine gute Gesundheitspolitik setzt nicht erst dann an, wenn Menschen krank werden, sondern schafft von Anfang an die Voraussetzungen für ein gesundes Leben.“

ÖGK-Obmann Andreas Huss: „Gesundheitsförderung wirkt nachhaltig, wenn sie fest in den Alltag integriert ist. Mit der neuen Kooperation im Rahmen der Täglichen Bewegungseinheit wollen wir die Bewegungskultur als wichtige Säule in der Schule fördern. Mit aktiven Bewegungspausen im Unterricht, Bewegungsstationen oder Bewegungstaschen schaffen wir zusätzliche Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler für Bewegung zu begeistern. Denn Übergewicht oder sogar Typ2 Diabetes in jungen Jahren belasten die betroffenen Menschen und das Gesundheitssystem für viele Jahrzehnte. Besonders wichtig ist uns dabei, auch Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern einzubinden, denn eine nachhaltige Verankerung des Angebots gelingt nur gemeinsam.“

Stellvertretende BVAEB-Obfrau Bernadett Humer: „Gesundheit und Bildung gehören untrennbar zusammen. Mit unserem österreichweiten Netzwerk ‚Gesunder Arbeitsplatz Schule‘ unterstützt die BVAEB seit vielen Jahren Schulen dabei, gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen für Pädagoginnen und Pädagogen sowie das gesamte Schulpersonal zu schaffen – von Bewegung und psychischer Gesundheit bis hin zu einem wertschätzenden Arbeitsklima. Durch unsere finanzielle Unterstützung der Kooperation im Rahmen der Täglichen Bewegungseinheit wollen wir bestehende Angebote gezielt miteinander verknüpfen und dazu beitragen, dass Gesundheitsförderung und Bewegung nachhaltig im gesamten Lebensraum Schule verankert werden.“

Organisierter Sport als Partner – Brücke in die Sportvereine

Umgesetzt wird die Tägliche Bewegungseinheit durch den organisierten Sport, insbesondere durch die drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION. Seit Anfang 2026 sind auch die Sportfachverbände verstärkt eingebunden, wodurch noch mehr unterschiedliche Sportarten in die Schulen gebracht werden.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die tausenden ausgebildeten Bewegungscoaches. Sie begeistern Kinder unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen für Bewegung und schaffen gleichzeitig eine Verbindung zu den örtlichen Sportvereinen.

Langfristiges Ziel bleibt der Vollausbau der Täglichen Bewegungseinheit. Dafür braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen Sport, Bildung und Gesundheit sowie die Unterstützung der Bundesländer.

„Jedes Kind in Österreich soll die Möglichkeit haben, sich jeden Tag ausreichend zu bewegen. Unabhängig davon, wo es wohnt, wie viel seine Eltern verdienen oder ob es bereits Mitglied in einem Sportverein ist. Mit dem zusätzlichen Geld aus dem Sportbudget und der neuen Partnerschaft mit der Sozialversicherung kommen wir diesem Ziel wieder ein gutes Stück näher“, so Schmidt abschließend.