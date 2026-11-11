Schoko-Snacks, Ramen und Suppe: Österreichs Wocheneinkauf schaltet in den Winter-Modus

Wien (OTS) -

Die Tage werden kürzer, die Nächte frostig: Laut ORF-Wetterprognose kommen die Temperaturen in Wien diese Woche kaum noch auf über zehn Grad, für Sonntag ist ein frostiger Start angesagt. In den Einkaufskörben der Österreicher:innen ist der Winter längst angekommen: Beim Online-Supermarkt Gurkerl landet seit September pro Bestellung um ein Drittel mehr im Warenkorb, was die kalte Jahreszeit gemütlich macht – von Suppengrün und Erdäpfeln über Tee und heiße Schokolade bis zu Süßem und Salzigem für den Filmabend. Die Verkaufsdaten zeigen, wann die Österreicher:innen beim Wocheneinkauf auf den „gemütlichen Warenkorb“ umstellen, welche Produkte jetzt besonders gern gekauft werden – und was der erste Frost mit dem Teekonsum macht.

Erster Frost: mehr Tee

Im Vorjahr fiel das Thermometer in Wien am Mittwoch, dem 19. November, erstmals unter null Grad. An diesem Tag bestellten die Gurkerl-Kund:innen um 16 Prozent mehr Tee als an den vier Mittwochen davor – offenbar das erste Mittel gegen die Kälte.

Der Winter-Wocheneinkauf beginnt bereits Ende September

Mit dem winterlichen Wocheneinkauf warten die Österreicher:innen aber nicht auf den ersten Frost. Im Vorjahr zog die Nachfrage nach Suppen, Brühe, Wurzelgemüse, Erdäpfeln, Kürbis und Heißgetränken ab der Woche des 22. September deutlich an und erreichte kurz vor Weihnachten ihren Höhepunkt: 41 Prozent mehr als Anfang September. Heuer begann die Saison etwas später, Anfang Oktober. Ende Oktober lag die Nachfrage bereits 34 Prozent über dem Niveau von Anfang September.

Das steckt im winterlichen Warenkorb

Im typischen Winter-Warenkorb landen heuer vor allem Knabbereien und Süßes, Wurzelgemüse oder Suppengrün, Erdäpfel, Kürbis sowie eine Fertigsuppe oder ein Eintopf. Am stärksten zugelegt haben im Vergleich zum August aber Heißgetränke wie Tee, Kakao und Chai (+80 %) sowie Brühe und Suppenwürfel (+77 %). Für den Filmabend auf der Couch wird am liebsten zu Soletti Salzstangerl gegriffen, gefolgt von Chips und Manner Schnitten .

Überraschende Saison-Favoriten: Schoko-Snacks und Instant-Nudeln

Neben den Klassikern gibt es heuer neue Lieblinge für die kalte Jahreszeit. Schokolierte Snacks – von Schoko-Mandeln bis zu Schoko-Cranberries – landen diesen Herbst um 60 Prozent häufiger im Warenkorb als im Sommer, Instant-Nudeln und Ramen um 48 Prozent. Ein Star unter den Neuheiten: die auf Social Media gehypten Buldak Ramen „Carbonara“ . Sie werden diesen Herbst mehr als dreimal so oft gekauft wie im Sommer.

Zimt, Nelken, Ingwer: So duftet die Küche im Herbst und Winter

Auch im Gewürzregal duftet es schon nach Winter. Gewürznelken werden seit September doppelt so oft bestellt wie im August, Zimt um 64 Prozent öfter. Die meistverkauften Herbst- und Wintergewürze bei Gurkerl:

Zimt Gewürznelken Ingwer (gemahlen) Kurkuma Lebkuchengewürz

Kräutertee vorn, Earl Grey holt auf

Beim Tee setzen die Österreicher:innen auf Kräuter: Der meistverkaufte Tee der Saison ist Kamillentee. Earl Grey ist der Aufsteiger des Jahres und wird seit September 3,4-mal so oft bestellt wie im Vorjahreszeitraum. Die beliebtesten Teesorten heuer sind:

Kräutertee Früchtetee Schwarztee Ingwer-Zitrone Grüntee

Der Schnupfen kommt pünktlich

Zum Winter gehört leider auch der Schnupfen – und auch der zeigt sich im Warenkorb. Im Vorjahr stieg die Nachfrage nach Erkältungsmitteln aus der Gurkerl-Apotheke ab der Woche des 22. September spürbar an. Mitte Dezember erreichte sie ihren Höhepunkt: Pro Bestellung wurden damals mehr als doppelt so viele Erkältungsmittel gekauft wie Anfang September. Heuer begann der Anstieg in derselben Woche. Am häufigsten bestellt werden Nasensprays, Hustensäfte und Hustenzuckerl sowie Lutschtabletten und Rachensprays. Meistverkauftes Produkt ist ein Klassiker: Dr. Kottas Käsepappeltee .

Die Weihnachtsbäckerei startet schon Ende Oktober

Wer in der Saison Vanillekipferl und Linzer Augen bäckt, fängt früh an. Im Vorjahr legten geriebene Nüsse ab der Woche des 20. Oktober zu, eine Woche später folgten Mehl und Vanillezucker, Anfang November die Butter. Ihren Höhepunkt erreichte die Backsaison Ende November und Anfang Dezember: Vanillezucker wurde dann mehr als dreimal so oft bestellt wie Anfang September. Heuer zeichnet sich dasselbe Muster ab – Vanillezucker legte Ende Oktober bereits um 48 Prozent zu.

Teelicht an, Couch-Modus ein

Wenn es draußen früher dunkel wird, wird es drinnen gemütlich: Anfang November wurden bei Gurkerl fast fünfmal so viele Teelichter bestellt wie im September. Auch Wärmflaschen sind wieder gefragt. Die Österreicher:innen machen es sich also mit Kerzenlicht, Tee, Wärmflasche und Knabbereien auf der Couch bequem.

Alles für die gemütliche Jahreszeit liefert Gurkerl ab drei Stunden nach Bestellung direkt nach Hause. Mehr unter: www.gurkerl.at

Datengrundlage: Gurkerl-Verkaufsdaten für den Großraum Wien, berechnet pro 1.000 Bestellungen. Saisonverläufe: wöchentlich ab 1. September 2026 sowie 1. September 2025 bis 28. Februar 2026. Vergleiche mit dem August und mit dem Vorjahr: 1. September bis 8. November 2026 (bzw. 2025). Sommer vs. Herbst: Juli–August vs. September–Oktober 2026. „Anfang November“: 1.–8. November 2026. Erster Frosttag laut GeoSphere Austria, Station Wien Hohe Warte.