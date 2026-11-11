FW-Ranftler: China-Reise muss Aufträge bringen, nicht Regierungs-PR!

Salzburg/Wien (OTS) -

Die China-Reise von Bundeskanzler Christian Stocker, Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und der österreichischen Wirtschaftsdelegation wird sich aus Sicht der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) allein am Nutzen für Österreich messen lassen. Für die FW ist klar: Solche Reisen sind nur dann zu rechtfertigen, wenn sie zusätzliche Aufträge, bessere Marktzugänge und einen konkreten Vorteil für heimische Unternehmen bringen.

Der wirtschaftliche Handlungsdruck ist klar belegt. Österreich importierte 2025 Waren im Wert von 17,52 Milliarden Euro aus China, während die Exporte nach China nur 5,03 Milliarden Euro erreichten. Daraus ergibt sich ein Handelsbilanzdefizit von 12,54 Milliarden Euro.

Gerade dieses Ungleichgewicht zeigt, dass Österreich seine Interessen im Außenhandel viel entschlossener vertreten muss. Die FW fordert deshalb, Exportprojekte nach dieser Reise konsequent weiter zu begleiten und heimischen Unternehmen den Zugang zum chinesischen Markt zu erleichtern. Davon müssen auch kleine und mittlere Betriebe profitieren und nicht nur einzelne große Namen.

Chancen sieht die FW im Maschinenbau, in der Automatisierung, in der Umwelttechnik, in der Forschung und im Tourismus. Entscheidend ist aber, dass aus politischen Besuchen wirtschaftliche Ergebnisse werden und nicht bloß Bilder und Schlagzeilen für die Bundesregierung.

Wer im Ausland um Geschäfte wirbt, muss auch den eigenen Standort stärken. Solange Betriebe in Österreich unter hohen Lohnnebenkosten, Energiebelastungen und Bürokratie leiden, bleibt jede Auslandsreise wirtschaftspolitisch unvollständig.

Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg, Norbert Ranftler, dazu: „Wenn die Bundesregierung nach China reist, dann muss sie Aufträge für Österreichs Betriebe heimbringen und nicht nur Eigenwerbung betreiben. Unsere Unternehmer brauchen bessere Exportchancen und endlich einen Standort, der Leistung ermöglicht, statt sie mit Abgaben, Energiepreisen und Bürokratie auszubremsen.“