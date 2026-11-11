PH Wien: Sprachliche Vielfalt im Klassenzimmer braucht neue Antworten

Wien (OTS) -

Die aktuellen Zahlen zur Deutschförderung an Wiener Pflichtschulen zeigen einen Rückgang der außerordentlichen Schüler um 17 Prozent. Dennoch bleibt die sprachliche Vielfalt in Wiens Klassenzimmern eine zentrale Aufgabe für das Bildungssystem. Die Pädagogische Hochschule Wien setzt deshalb auf einen umfassenden Ansatz: Sprachliche Bildung muss im gesamten Unterricht verankert sein und die unterschiedlichen Lebensrealitäten der Kinder berücksichtigen.

„Deutschkompetenz ist entscheidend für den Bildungserfolg. Doch wer Mehrsprachigkeit ausschließlich als Defizit betrachtet, greift zu kurz. Vielfalt ist längst Realität in unseren Klassenzimmern. Entscheidend ist, dass wir Lehrpersonen darauf vorbereiten, mit unterschiedlichen sprachlichen und sozialen Voraussetzungen professionell umzugehen. Genau dafür steht unser Urban Diversity Education Campus“, betont Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger.

Von der Theorie in den Schulalltag

Mit ihrem Schwerpunkt Urban Diversity Education (UDE) verbindet die PH Wien sprachliche Bildung mit Bildungsgerechtigkeit, gesellschaftlicher Teilhabe und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. In der Praxis bedeutet das, Sprache nicht nur im Deutschunterricht zu fördern, sondern in allen Fächern – etwa wenn Kinder mathematische Aufgabenstellungen verstehen, naturwissenschaftliche Zusammenhänge erklären oder ihre Gedanken in Diskussionen ausdrücken sollen.

Wie das gelingen kann, zeigt das österreichweite Bildungsnetzwerk voXmi, dessen bundesweite Koordination am Institut Urban Diversity Education der PH Wien angesiedelt ist. Das Netzwerk begleitet Schulen und Bildungseinrichtungen dabei, Mehrsprachigkeit als Ressource zu nutzen, sprachbewussten Unterricht zu entwickeln und eine wertschätzende, inklusive Lernkultur zu etablieren.

Auch digitale Lernangebote eröffnen neue Möglichkeiten. Im aktuellen Forschungsprojekt LoS MINT untersucht die PH Wien gemeinsam mit ihrer Praxismittelschule den Einsatz der mehrsprachigen Lernplattform Binogi. Lernvideos und interaktive Übungen in bis zu 15 Sprachen sollen Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, fachliche Inhalte zu erschließen und gleichzeitig ihre bildungssprachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Untersucht werden insbesondere Lernmotivation, Fachverständnis und Sprachförderung.

Bildungsgerechtigkeit über das Klassenzimmer hinaus

Ein weiterer Schwerpunkt von UDE ist die Zusammenarbeit mit Eltern und dem sozialen Umfeld der Schulen. Im Bildungsgrätzl VerteilerKREIS in Favoriten wird diese Sozialraumorientierung konkret umgesetzt. Die PH Wien verbindet damit wissenschaftliche Forschung, Lehrpersonenbildung und schulische Praxis.

Das Ziel: Eine Schule, die Vielfalt nicht nur bewältigt, sondern als Ausgangspunkt für erfolgreiches Lernen nutzt – und allen Kindern die Möglichkeit gibt, ihre Potenziale zu entfalten.