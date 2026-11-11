FPÖ-Landbauer zu Stora Enso: „Stellen-Abbau ist Tiefschlag für Region, Menschen und Schienengüterverkehr“

Sankt Pölten (OTS) -

„Das Einstellen einer Produktionslinie und der Wegfall von rund 115 Arbeitsplätzen sind ein Tiefschlag für die gesamte Region, die über 100 Betroffenen und deren Familien“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer den massiven Stellenabbau des Forstkonzerns Stora-Enso in Brand (Bezirk Zwettl).

Von rund 250 Stellen in Europa baut der finnisch-schwedische Forstkonzern, der auch Standorte in Polen, Litauen, Tschechien hat, fast die Hälfte in Österreich ab: „Kein Zufall bei unseren hohen Energiepreisen und Personalkosten sowie der überbordenden Bürokratie. Die zahlreichen Schließungen und die Massenflucht vieler Betriebe und Unternehmer ins Ausland sind eine logische Folge der wirtschaftsfeindlichen Politik der schwarz-rot-pinken Regierungstruppe“, meint Landbauer. „Günstige Energie, weniger Abgaben und weniger Bürokratie wären die recht simple Zauberformel“, so Landbauer weiter.

„Und der ohnedies stagnierende Schienengüterverkehr im Waldviertel wird zudem massiv geschwächt“, verweist Verkehrslandesrat Udo Landbauer auf die Tatsache, dass gut die Hälfte des Schienengüterverkehrs im Waldviertel an der Stora Enso hängt.