Barbara Stöckl im Gespräch mit Thomas Brezina, Valerie Huber, Lisz Hirn und Barbara Schett

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 12. November 2026, um 23.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Bestsellerautor Thomas Brezina, Schauspielerin Valerie Huber, Philosophin Lisz Hirn und Tennis-Expertin Barbara Schett zu Gast bei Barbara Stöckl:

Mehr als 40 Millionen Bücher hat Autor Thomas Brezina in seiner Karriere bisher verkauft und Kinder mit Figuren wie „Penny“, „Tom Turbo“ oder der „Knickerbockerbande“ unterhalten. Seit einigen Jahren schreibt er nun auch für Erwachsene. In „Stöckl“ erzählt er, was er seinen Leserinnen und Lesern mitgeben möchte und wann ihm seine Familie rät, seine eigenen Bücher zu lesen.

Was Schauspielerin Valerie Huber mit Thomas Brezina verbindet? Er entdeckte sie, als sie mit zehn Jahren bei „Tom Turbo“ vor der Kamera stand. Heute setzt sie sich als Aktivistin für soziale Gerechtigkeit und Klimapolitik ein. In ihrem neuen Buch „Soft Revolution“ beschreibt sie, wie wir die gesellschaftliche Spaltung überwinden und gemeinsam in eine bessere Zukunft gehen können.

Der Frage, wem wir wann gehorchen sollten und wann Widerstand zur Pflicht wird, widmet sich Philosophin Lisz Hirn in ihrem aktuellen Buch „Gehorchen – Über das Wesen der Autorität“. Im Talk bei Barbara Stöckl spricht sie über die autoritären Strömungen in der heutigen Zeit, verrät, wie wir damit umgehen sollten, und plädiert dafür, die Politik nicht immer nur schlechtzureden.

Vor 21 Jahren beendete Österreichs beste Tennisspielerin Barbara Schett ihre Profikarriere. Als Moderatorin und Expertin kommentiert und analysiert sie seither Matches von Carlos Alcaraz bis zu Lilli Tagger. Was sie aus ihrer aktiven Tenniskarriere fürs Leben mitgenommen hat und wie man in ihrer Wahlheimat Australien auf den Rest der Welt blickt, erzählt sie im Gespräch.