„kulturMATINEE“ am 15. November: Neue Folge „Rezeptfrei!“, Dokupremiere „Virtuos & Viral – Die neuen Klassikstars“

Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 15. November 2026 – ab 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – präsentiert die zweite Ausgabe des neuen ORF-Kulturformats „Rezeptfrei!“, die zeigt, wie Kunst und Kultur – etwa Singen, Atmen, Tanzen und kreative Übungen – Körper und Psyche positiv beeinflussen und das Wohlbefinden stärken können. Auf den Besuch der Reihe „Traumschlösser und Ritterburgen“ (9.15 Uhr) im Mühlviertel in Oberösterreich, der u. a. zur Burg Clam, zu den Ruinen Reichenstein und Prandegg sowie zum Schloss Weinberg führt, folgt die Erstausstrahlung der Dokumentation „Virtuos & Viral – Die neuen Klassikstars“ (10.00 Uhr). Der Film porträtiert drei junge Protagonisten – Pianist Hayato Sumino, Organistin Anna Lapwood und Gitarrist Marcin –, die dank ihrer Social-Media-Präsenz musikalische Freiheit mit großer Online-Reichweite verbinden und damit ein neues Publikum für klassische Musik gewinnen. Den von Lillian Moschen moderierten ORF-Kulturvormittag beschließt die „kulturWOCHE“ (10.50 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen.

„Rezeptfrei!“ (9.05 Uhr)

Was können ein Lied, eine Tanzbewegung oder ein Blatt Papier bewirken? Oft mehr, als man vermutet. Wissenschaft und Kreative erforschen und bestätigen, wie kreatives Tun Stress regulieren, Wohlbefinden stärken und Menschen verbinden kann. Die mittlerweile umfassende Faktenlage über die Wirkung auf die Gesundheit hat in mehreren Staaten dazu geführt, Kunst und Kultur in das Gesundheitssystem zu integrieren. Schon 2019 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Publikation zu diesem Thema.

Die neue ORF-Kulturreihe „Rezeptfrei!“ versteht Kunst nicht als Ersatz für medizinische Behandlung, sondern zeigt: Kreativität ist ein Werkzeug für den Alltag und kann bei der Prävention wie auch beim Management von Belastungen und deren Folgeerscheinungen eine positive Rolle spielen.

In der zweiten Folge zeigt der in Wien geborene Choreograph Kirin España, wie Bewegung in Kombination mit Musik das menschliche Wohlbefinden positiv beeinflussen kann.

Für die Regie zeichnen Heidi Neuburger-Dumancic und Hanna Jungwirth verantwortlich.

„Virtuos & Viral – Die neuen Klassikstars“ (10.00 Uhr).

Sie revolutionieren die Welt der klassischen Musik mit Authentizität, interpretatorischer Freiheit – und nicht zuletzt mit ihrer Präsenz in sozialen Medien: Die neue Generation an Klassikstars begeistert digitale Communities und gewinnt auf diese Weise ein neues Publikum für die Musik der Vergangenheit. Der Film von Lily Küntzle porträtiert drei Protagonisten dieser Generation: Der japanische Pianist Hayato Sumino konzertiert mit großen Orchestern und hat drei Soloalben veröffentlicht. Dabei hatte er gar nicht die Absicht, professioneller Pianist zu werden. Als Teenager fing er unter dem Namen Cateen an, Videos im Internet zu posten. Seine Variationen des Kinderliedes „Twinkle, Twinkle, Little Star“ erreichten 13 Millionen Klicks.

Die britische Organistin Anna Lapwood lässt ihre Internet-Fans an ihrer Arbeit, aber auch an ihrem Alltag teilhaben. Bei ihren Konzerten spielt sie Werke jenseits des klassischen Orgelrepertoires, etwa Filmmusik. Auf ihrem TikTok-Kanal hat die Musikerin 1,6 Millionen Follower.

Der polnische Gitarrist Marcin macht mit seinen freien Interpretationen klassischer Werke Furore. Seine Version der berühmten d-Moll-Toccata von Bach wurde sechs Millionen Mal aufgerufen. Das Ziel des jungen Künstlers ist es, die Gitarre „als unverzichtbares Instrument in unserer Kultur vorzustellen“.