Österreich liebt seinen Vogel: Hörbi verdoppelt Datenvolumen zum Dauer-Tiefpreis

Wien (OTS) -

Hörbi hat sich innerhalb weniger Monate in die Herzen seiner Kund:innen eingenistet. Der im März gestartete Mobilfunker erreicht mittlerweile einen Net Promoter Score (NPS) von +47 und damit eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft. Für Hörbi ist die Sache klar: „Die Hörbi-Mania erfasst Österreich. Die Leute lieben mich!“ Der Vogel möchte diese Liebe erwidern und bringt ab heute, 11. November, den zeitlich begrenzten Launch-Tarif zurück: Statt 100 GB gibt es 200 GB mit 5G-Power zum unveränderten Dauer-Tiefpreis von 7,49 Euro. Kein Faschingsscherz.

Ganz Österreich liebt Hörbi... Ganz Österreich? Noch nicht!

Naturgemäß gibt es immer ein paar Herzen, die schwer zu erobern sind. Deshalb fliegt die Möwe sein Knaller-Startangebot wieder ein und bietet allen Unentschlossenen die Möglichkeit, 5G-Power mit praktisch unbegrenztem Datenvolumen für 7,49 Euro pro 30 Tage zu testen – ohne Bindung, ohne versteckte Kosten. Auch Bestandskund:innen können ihr Datenvolumen über die Hörbi-App upgraden. „Doppeltes Datenvolumen mit starker 5G-Leistung zum besten Preis – wer kann da schon widerstehen“, schwärmt Hörbi.

Hörbi und seine Kund:innen: Eine bleibende Liebe

Hörbi ist im März mit einer einfachen Idee im österreichischen Mobilfunkmarkt gelandet: viel Datenvolumen mit 5G-Power, ein sympathischer Auftritt und dauerhaft günstige Preise ohne unnötige Extras. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. Im ersten Monat entschied sich mehr als jeder vierte Mobilfunkkunde, der mit der eigenen Rufnummer den Anbieter wechselte, für Hörbi. Der nächste Liebesbeweis, die hohe Weiterempfehlungsbereitschaft, zeigt nun: Hörbi ist gelandet, um zu bleiben. Mehr auf: www.hoerbi.at.

Über Hörbi

Hörbi ist ein digitaler Mobilfunkanbieter in Österreich und steht für einfache, günstige und flexible Mobilfunktarife ohne Mindestvertragslaufzeit. Die Tarife sind als klassische SIM-Karte oder eSIM unter www.hoerbi.at erhältlich.

Alle aktuellen Tarife beinhalten unlimitierte Minuten und SMS in Österreich sowie innerhalb der EU und bieten zusätzlich inkludiertes Datenvolumen für die EU-Nutzung. Hörbi wird im Netz von Drei betrieben. Eine Servicepauschale fällt nicht an. Tarife können flexibel gewechselt, pausiert oder gekündigt werden und lassen sich bequem über die Hörbi- App verwalten.