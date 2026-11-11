KunstHausWien präsentiert Renata Poljaks Ausstellung „More“

Wien (OTS) -

Mit More präsentiert das KunstHausWien, ein Museum der Wien Holding, erstmals eine Einzelausstellung der international renommierten kroatischen Künstlerin und Filmemacherin Renata Poljak. In ihren Filmen, Fotografien und Installationen verwebt sie persönliche Erinnerungen und Familiengeschichten mit Fragen von Migration, Vertreibung und den ökologischen Krisen unserer Zeit.

Die Ausstellung im Projektraum Garage ist das erste Projekt der neuen Chefkuratorin Başak Şenova und zugleich der Auftakt des zweijährigen Ausstellungszyklus Aqua – Water in Motion, der im Jänner 2027 vorgestellt wird.

Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding: „Zu den Aufgaben der Museen der Wien Holding gehört es auch, gesellschaftspolitisch relevante Themen aufzugreifen. Das KunstHausWien zeigt dies eindrucksvoll mit seiner Auseinandersetzung mit Ökologie und Nachhaltigkeit. Die neue Ausstellung im Projektraum Garage vermittelt die Folgen der Klimakrise und das bei freiem Eintritt.“

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler: „Während die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zur Ökologie zunehmend an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt, bleibt die Auseinandersetzung mit der Klimakrise eine mehr als anspruchsvolle Herausforderung für Politik, Gesellschaft und Kultur. Umso mehr freut es mich, dass das KunstHausWien diesen komplexen Themenbereich konsequent weiterdenkt und mit Chefkuratorin Başak Şenova neue Perspektiven eröffnet, die auch international Wellen schlagen werden.“

Gerlinde Riedl, Direktorin des KunstHausWien: „In Renata Poljaks Ausstellung More wird das Meer zum Sehnsuchtsort und zugleich zur gefährlichen Grenze. Auf sehr persönliche und berührende Weise erzählt die Künstlerin von Migration, Hoffnung und den großen Umbrüchen unserer Zeit. Dabei zeigt sie, wie eng individuelle Schicksale mit ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen verbunden sind. Ich danke Renata Poljak für die eindrucksvolle Ausstellung und gratuliere unserer neuen Chefkuratorin Başak Şenova zu diesem gelungenen programmatischen Auftakt.“

Über die Ausstellung: Das Meer zwischen Aufbruch und Sehnsucht

In More verbindet Renata Poljak ihre persönliche Familiengeschichte mit Erzählungen von Migration und Vertreibung, von Menschen, die ihre Heimat verlassen, und jenen, die zurückbleiben. Das Meer bildet dabei das verbindende Element ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit Erinnerung, Verlust und Zugehörigkeit. Persönliche Erfahrungen werden so zum Ausgangspunkt für Fragen, die weit über einzelne Lebensgeschichten hinausreichen.

Chefkuratorin Başak Şenova: „More von Renata Poljak im Projektraum Garage markiert einen kleinen, zugleich jedoch bedeutenden Auftakt zum ersten Zyklus meines Programms Aqua – Water in Motion. Indem die Ausstellung Wasser als verbindendes Element aufgreift, um Umweltkatastrophen, die Klimakrise, die aktuelle geopolitische Lage, Ressourcenknappheit und wirtschaftliche Umbrüche zu thematisieren, gibt sie einen Einblick in meine kuratorische Ausrichtung für das KunstHausWien im Verlauf dieses Zyklus. Als weiterer prägender Aspekt stellt die Ausstellung die Handlungsfähigkeit von Frauen mit großer Widerstandskraft in den Mittelpunkt. Poljak verbindet persönliche Geschichten mit umfassenderen Narrativen von Migration und Dislozierung und zeichnet ihre Verbindungen zu breiteren gesellschaftlichen und politischen Realitäten nach.“

Die Ausstellung präsentiert ein zusammenhängendes Werkensemble von Renata Poljak. Die Neonskulptur more, more, more bildet den Ankerpunkt der Ausstellung. Der Titel ist ein Wortspiel: „More“ ist das kroatische Wort für „Meer“, aber auch für „Last“ und verweist zugleich auf das englische Wort „more“, das die Sehnsucht nach etwas jenseits der bestehenden Verhältnisse ausdrückt: nach einem lebenswerteren Ort, einem besseren Leben und einer anderen Zukunft.

Diese unterschiedlichen Bedeutungen ziehen sich durch die Ausstellung. In den Filmen Partenza (2016), Yet Another Departure (2018) und Porvenir (2020) erzählt Poljak von Aufbruch und Warten, Verlust und Hoffnung. Vier Fotocollagen aus der Serie Partenza (2016–2026) führen die Erzählung von Porvenir weiter und eröffnen zusätzliche Perspektiven auf Migration, Erinnerung und Zugehörigkeit.

Künstlerin Renata Poljak: „Fast zwanzig Jahre nach meiner Künstler*innen-Residency im MuseumsQuartier und einer Auftragsarbeit für TBA21 kehre ich auf Einladung des KunstHausWien mit einer für mich bedeutsamen Trilogie nach Wien zurück. Sie setzt sich mit den Widersprüchen des Meeres auseinander: Schönheit und Gefahr, Lust und Furcht, Freiheit und Grenzen. Das Meer ist zugleich ein Ort der Verbindung und der Trennung, Raum der Hoffnung auf ein besseres Leben und Schauplatz menschlicher Tragödien. Was an seiner Oberfläche geschieht und was unter ihr verborgen bleibt, offenbart die Verflechtungen von persönlicher Erinnerung, Migration und politischer Realität.“

Die Ausstellung More ist von 12. November 2026 bis 14. März 2027 bei freiem Eintritt im Projektraum Garage des KunstHausWien. Museum Hundertwasser zu sehen.

Jahrespressekonferenz des KunstHausWien: 27. Jänner 2027, 10 Uhr

Nähere Informationen: Renata Poljak | KunstHausWien

Pressefotos:

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