Zehetner: 7.007 Förderzusagen beim letzten PV-Call – Neugestaltung der EAG-Förderung in Vorbereitung

Wien (OTS) -

Der dritte und letzte Fördercall für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher im Jahr 2026 ist abgeschlossen. Wie die EAG-Förderabwicklungsstelle heute bekannt gab, konnten insgesamt 7.007 Förderzusagen erteilt werden. Dem standen 41.322 eingereichte Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von rund 192 Millionen Euro gegenüber. Die hohe Nachfrage bestätigt aus Sicht von Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner die Notwendigkeit, das bisherige Fördersystem grundlegend neu aufzustellen. Die Vorbereitungen für die entsprechende Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) laufen.

Ziel ist es, die Neugestaltung der Förderung gemeinsam mit den gesetzlichen Voraussetzungen für die Aussetzung der Erneuerbaren-Pauschale und des Förderbeitrags für 2027 bereits kommende Woche in die parlamentarische Behandlung zu bringen. „Mehr als 41.000 Anträge und rund 7.000 Förderzusagen zeigen deutlich: Das Interesse an Photovoltaik und Speichern ist groß, aber das bisherige Fördersystem stößt an seine Grenzen. Wenn bei kleinen Anlagen wenige Sekunden über eine Förderung entscheiden, dann müssen wir die Spielregeln ändern. Wir arbeiten deshalb an einem neuen Modell, das mehr Planungssicherheit schaffen und intelligente Speicher in den Mittelpunkt stellen soll. Die gesetzliche Umsetzung bereiten wir gerade vor“, so Zehetner.

Fördermittel bei kleinen Anlagen nach wenigen Sekunden ausgeschöpft

Besonders deutlich wird der Reformbedarf bei den kleineren PV-Anlagen. In Kategorie A (bis 10 kWp) reichten die Fördermittel nur für Anträge, die innerhalb der ersten 29 Sekunden nach Öffnung des Fördercalls eingereicht wurden. In Kategorie B (über 10 bis 20 kWp) war die Grenze bereits nach 18 Sekunden erreicht. In den Kategorien C und D erfolgte die Reihung hingegen nach der Höhe des beantragten Förderbedarfs. In Kategorie C wurden Projekte bis zu einem Förderbedarf von 97 Euro pro kWp berücksichtigt, in Kategorie D bis zu 94 Euro pro kWp. „Wir haben in Österreich beim Ausbau der Photovoltaik viel erreicht. Die Technologie ist längst in der Mitte des Marktes angekommen und leistbar geworden. Jetzt geht es darum, den selbst erzeugten Strom besser zu nutzen und unsere Netze zu entlasten. Dafür brauchen wir mehr intelligente Speicher und ein Fördersystem, das Haushalten ebenso wie den ausführenden Betrieben eine verlässliche Planung ermöglicht. Ein Installationsbetrieb muss seine Aufträge nach dem Bedarf seiner Kunden planen können und nicht nach wenigen Sekunden im Förderkalender“, betont Zehetner.

Neue Förderung soll Speicher und intelligenten Stromverbrauch stärken

Mit der geplanten EAG-Novelle soll die bisherige PV-Investitionsförderung grundlegend weiterentwickelt werden. An die Stelle der klassischen Förderung für PV-Module soll ein Speichersystembonus treten. Dieser soll sowohl Speicher bei neuen Anlagen als auch die Nachrüstung bestehender Photovoltaikanlagen unterstützen.

Voraussetzung soll ein intelligentes Energiemanagementsystem sein, das Erzeugung, Speicherung und Stromverbrauch aufeinander abstimmt. Damit soll Sonnenstrom verstärkt dann genutzt oder gespeichert werden, wenn es für Haushalte und das gesamte Stromsystem sinnvoll ist.

Gleichzeitig soll das bisherige First-come-first-served-Prinzip abgeschafft werden. Statt einzelner Fördercalls mit fixen Einreichterminen ist eine kontinuierliche Antragstellung nach Fertigstellung der Projekte vorgesehen. Auch europäische Wertschöpfung soll stärker berücksichtigt werden. Bei neuen Speichersystemen in Verbindung mit neuen PV-Anlagen soll ein Made-in-Europe-Wechselrichter verpflichtend sein. Bei der Nachrüstung bestehender PV-Anlagen soll weiterhin ein zusätzlicher Made-in-Europe-Bonus für Speichersysteme möglich sein.

Für jene, die beim letzten Fördercall nicht zum Zug gekommen sind, soll eine Perspektive geschaffen werden. Projekte mit intelligentem Speicher, die ab dem 1. November 2026 in Betrieb genommen werden, sollen nach derzeitigem Planungsstand im neuen System 2027 einreichen können, sofern sie die neuen Fördervoraussetzungen erfüllen.

EAG-Novelle soll auch weitere Stromkostenentlastung ermöglichen

Neben der Neugestaltung der Förderung soll die geplante EAG-Novelle auch die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen, um die Erneuerbaren-Förderpauschale für 2027 auf null setzen zu können. Gemeinsam mit der angestrebten Aussetzung des Erneuerbaren-Förderbeitrags wäre das ein weiterer Entlastungsschritt für Haushalte und Unternehmen.

Ein Haushalt mit 3.500 Kilowattstunden Jahresstrombezug könnte dadurch gegenüber 2026 um 53,42 Euro brutto entlastet werden. Eine Tischlerei mit 55.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und 60 Kilowatt Verrechnungsleistung würde rund 577 Euro netto sparen. „Wir wollen zwei Dinge gleichzeitig erreichen: Haushalte und Unternehmen bei den Stromkosten entlasten und die Förderung so weiterentwickeln, dass wir mit den verfügbaren Mitteln mehr für unser Energiesystem erreichen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Unser Ziel ist, die gesetzlichen Grundlagen kommende Woche ins Parlament zu bringen. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Ich hoffe, dass alle Parteien die Chance erkennen, hier gemeinsam einen wichtigen Schritt für leistbare Energie und eine effizientere Energiewende zu setzen“, so Zehetner.