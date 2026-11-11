Podcast „Heiter bis wechselhaft“ des ORF Vorarlberg zu Männergesundheit

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg sowie die Österreichische Krebshilfe Vorarlberg laden zu einer Live-Podcast-Aufzeichnung zum Thema Männer- und Prostatagesundheit am 17. November 2026 um 19.30 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern, allein in Vorarlberg erkranken jährlich rund 300 Männer daran. Doch früh erkannt, ist Prostatakrebs oft heilbar. Nicole Benvenuti vom ORF Vorarlberg als Gestalterin des erfolgreichen Podcasts „Heiter bis wechselhaft“ spricht mit Experten sowie mit Betroffenen. Dabei geht es um medizinisches Wissen, persönliche Erfahrungen und Antworten auf Fragen rund um die Männergesundheit. Der Eintritt zu dieser Live-Podcast-Aufzeichnung ist frei. Um Anmeldung unter 05572/301 oder [email protected] wird gebeten.

Namhafte Experten im Gespräch

Zu Gast sind Urologe Michael Neyer, Männerberater Bernhard Dünser, Betroffene der Selbsthilfegruppe „Vorarlberger Selbsthilfe Prostatakrebs“ sowie ORF-Redakteur Martin Kopf. Primararzt Stefan Aufderklamm vom Landeskrankenhaus Bregenz schickt eine digitale Botschaft.

November als Monat der Männergesundheit

„Movember“ ist eine weltweite Initiative, um für Männergesundheit zu sensibilisieren. Dabei lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen – als Aufhänger, um Gespräche über Vorsorge anzuregen. Der Begriff „Movember“ setzt sich aus den Wörtern „Moustache“ (Schnurrbart) und „November“ zusammen. Außerdem ist eine gelockerte Krawatte („Loose Tie“) das Symbol der österreichischen Vorsorgekampagne für Männergesundheit. Es soll Männer daran erinnern, sich aktiv um die Vorsorgeuntersuchung zu kümmern.

Erfolgreicher Podcast des ORF Vorarlberg

Der Podcast „Heiter bis wechselhaft“ des ORF Vorarlberg ist seit dem Start 2024 ein österreichweit überaus erfolgreiches Format. Hauptsächlich geht es dabei um die Wechseljahre, doch auch Männergesundheit ist ein wiederkehrendes Thema. Nicole Benvenuti vom ORF Vorarlberg setzt den Fokus auf Aufklärung, persönliche Geschichten sowie Expertinnen- und Experten-Interviews. „Heiter bis wechselhaft“ ist einer von insgesamt neun Podcasts des ORF Vorarlberg, es gibt ihn auf ORF Sound sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir wollen Vorsorge ins Gespräch bringen. Wenn über Männergesundheit offen gesprochen und rechtzeitig gehandelt wird, können schlimme Krankheitsverläufe gemindert oder vermieden werden. Danke an Nicole Benvenuti für dieses wichtige Thema, die mit dem Podcast ‚Heiter bis wechselhaft‘ bereits wertvolle Aufklärungsarbeit für Frauengesundheit leistet.“

Nicole Benvenuti, Moderatorin „Heiter bis wechselhaft“: „Aufklärung ist meine Herzensmission – und die hört bei der Frauengesundheit nicht auf. Männergesundheit geht uns alle an! Wir Frauen in der Lebensmitte setzen uns gerade mit viel Engagement dafür ein, dass Gesundheitsthemen mehr Aufmerksamkeit bekommen und offen darüber gesprochen wird. Wenn es uns gelingt, auch die Männer dabei mitzunehmen, profitieren wir alle davon. Denn Wissen hilft uns, bessere Entscheidungen für unsere Gesundheit zu treffen. Und dazu gehört ganz wesentlich auch die Vorsorge. Mit meinem Podcast möchte ich Mut machen, hinzuschauen, Fragen zu stellen und Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Damit wir nicht nur älter werden, sondern gemeinsam möglichst gesund älter werden können.“