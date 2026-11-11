VPNÖ-Krumböck: „Auch am Wochenende bequem mit dem Zug nach Hause“

St. Pölten (OTS) -

„Wer am Wochenende länger in Wien unterwegs ist, soll auch bequem mit dem Zug nach Hause kommen. Der zusätzliche Nachtzughalt ist daher eine erfreuliche Verbesserung für die Neulengbacherinnen und Neulengbacher sowie für alle Fahrgäste entlang der Westbahnstrecke. Es sind konkrete Verbesserungen wie diese, die einen echten Mehrwert für unsere Regionen schaffen“, zeigt sich VPNÖ-Verkehrssprecher LAbg. Florian Krumböck erfreut über den neuen ÖBB-Fahrplan. Bereits 2025 hat Krumböck, gemeinsam mit einer Bürgerinitiative, im Gemeinderat sowie im Landtag für die Nachtverbindung Wien-St. Pölten gekämpft. Ab Mitte Dezember hält der Nacht-CJX5 auch am Wochenende in Neulengbach Stadt.

Auch in anderen Teilen Niederösterreichs bringt der Fahrplan zusätzliche Angebote: Im Waldviertel gibt es eine zusätzliche Spätverbindung der Franz-Josefs-Bahn von Wien nach Gmünd. Die Pottendorfer Linie erhält vier zusätzliche Zugpaare für Pottendorf sowie Ebenfurth und in Wiener Neustadt Nord halten während der morgendlichen Hauptreisezeit künftig drei statt zwei S3-Züge Richtung Wien. Verbesserungen gibt es außerdem beim grenzüberschreitenden Verkehr: die Verbindungen in die Nachbarstaaten Tschechien und Slowakei werden ausgeweitet.

„Ein attraktives öffentliches Verkehrsangebot muss sich auch an den Bedürfnissen der Menschen orientieren – und das nicht nur in den Ballungsräumen, sondern auch im ländlichen Raum. Zusätzliche Verbindungen und bessere Anschlüsse erleichtern den Alltag der Pendlerinnen und Pendler und stärken die Mobilität in unseren Regionen. Der neue ÖBB-Fahrplan ist damit ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, so Krumböck abschließend.